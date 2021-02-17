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齊心努力改善空品　台南移污管制成效看的見

▲台南市仍積極管制汽機車等移動污染源，努力減緩空污問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市仍積極管制汽機車等移動污染源，努力減緩空污問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

強烈冷氣團南下，為台南市帶來上風處的空氣污染物，環保署空氣品質測站資料顯示，台南市17日上午多處達橘色警示，境外污染物有賴天氣改善，但台南市仍積極管制汽機車等移動污染源，努力減緩空污問題。

環保局指出，2020年老舊柴油車淘汰近1千2百輛，機車部分汰換7萬4千輛老舊機車，其中二行程機車佔3.7萬輛，淘汰率六都第一，而機車到檢率亦高達83.6％，連續10年排名六都第一，成績亮眼。

市長黃偉哲表示，南市近年持續推動低污染綠能車輛，2020年首度針對2007年6月30日前出廠之老舊機車提供汰舊換新加碼補助，藉此鼓勵市民淘汰老舊機車並提高使用低污染電動二輪車意願，期能加速提升並改善空氣品質，統計至2020年底台南市電動機車設籍數近4萬4千輛，近3年成長率達532％，排名六都第一。

▲台南市仍積極管制汽機車等移動污染源，努力減緩空污問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

17日上午8時新營、善化、台南及安南監測站數據已達橘色警示，預計「午後」較強北風及大氣水平擴散條件大幅好轉，空氣品質將逐漸改善，環保局會密切觀察天氣型態與空品變化，並會在環保局的FB提供每周空氣品質概況與提醒，提供給民眾作為外出參考。

環保局透露，市府各單位在春節期仍積極管制空污，初四（2/15）、初五（2/16）空品不良，隨即啟動空氣品質惡化應變作為，包含通報轄內58家公私場所應變並落實防制設備操作及記錄、營建工地加強灑水、於醫學中心與區域醫院等敏感族群好發區域，執行反怠速車輛稽查勸導作業，減緩空氣品質惡化。

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