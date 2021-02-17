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台南消防首創！水箱消防車輛反光標識建置完成　出勤有保障

▲台南市消防局於自2月1日起如火如荼進行消防車輛反光標識黏貼，貼好72輛車型尺寸不一各式水箱消防車第一線消防車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局於自2月1日起如火如荼進行消防車輛反光標識黏貼，貼好72輛車型尺寸不一各式水箱消防車第一線消防車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於自2月1日起進行消防車輛反光標識黏貼，僅9個日曆天即貼好72輛車型不一各式水箱消防車，年節前完工，讓市民朋友可以感受到黏貼反光標識的消防車，白天自然日光照射下，及晚間車頭燈照明下，在最少500公尺遠就能清晰可辨，讓其他用路人即早警覺，減少消防車出勤時發生車禍意外。

消防局預計2021年底及2022年再行採購擴充水庫消防車及化學消防車之反光標識執行，確保用路人對於消防車輛之夜間能見度。

▲台南市消防局於自2月1日起如火如荼進行消防車輛反光標識黏貼，貼好72輛車型尺寸不一各式水箱消防車第一線消防車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，為有效降低車禍事故發生，保障消防弟兄出勤安全與提高用路人行車注意力。自2020年消防局50輛主力消防車，透過捐贈已安裝符合歐洲ECE R65或美國SAE認證之警示燈。此外，2020年陸續推動防禦駕駛訓練、購置單艙雙排消防車、購置合法拖船架、發佈紅燈減速停車再通行、加重保險提高保額、編制車輛保養操作手冊、智能型排廢氣系統、語音廣播讓道功能、遠端監控系統等等軟硬體兼具率全國之先推動10大車輛安全防範措施。

消防局搶救科科長邱淵明表示，經統計2020年1至12月份出勤車禍肇事12件，與2019年同期26件相比，減少54％。於消防同仁的安全及健康，不容許打折，協助外勤救災人員解決問題，是消防局職責所在。

市長黃偉哲表示，消防人員救人於水火之中，其自身安全、健康也需要認真看待，李明峯局長帶領災害搶救科不斷求新求變，透過推動各項安全措施增加消防車行車安全性。在此，也呼籲市民朋友們行經路口特別注意，請優先禮讓消防救災及救護車輛，讓消防人員能快速、順利、安全抵達現場，保障市民生命財產安全。

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