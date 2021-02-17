開工日屏東縣校園大消毒防疫　讓師生安心迎開學

▲屏東縣政府17日起高中以下校園大消毒，讓師生安心開學，圖廁所消毒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高級中等以下學校109學年度第2學期開學日延後至2月22日。屏東縣政府為學校順利開學及配合防疫作業，於上班第一天，今（17）日起到20日針對校園及公共場所周邊公共環境消毒作業，消毒期間校園暫不開放，以確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，讓師生安心迎接開學。

▲▼運動器材、校園周邊消毒。

縣環保局表示，今天已完成竹田、萬巒、里港、九如、枋寮、琉球、瑪家、泰武及霧台鄉57所學校運動場、廁所、洗手台、溜滑梯遊樂等設施消毒作業，並在20日前全面完成33鄉鎮市227所大專院校以下（含公立幼兒園）學校校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作。

縣府說，為因應防疫做好各項萬全準備，已於春節前針對人潮聚集民生熱點及交通場地等場域消毒1344處。春節一結束，今日再次針對公民營交通場站交通船碼頭及人潮聚集處進行消毒作業，並持續加強鐵路、公路等交通場站、百貨賣場等大型營業場所、超市、市場等人口聚集民生熱點實施消毒防疫作業，以確保民眾安心、安全生活。

縣府呼籲，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，請務必佩戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。

▲開工大吉～～Her今天推出「品木宣言熱銷保養5件組」原價1200元，特價799元