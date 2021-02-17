躲警查緝性愛毒趴遇仇家！台南兇殺案相驗　死者身中6刀擇期解剖

記者林悅／台南報導

台南市安平區2月16日晚間發生殺人命案，台南地檢署檢察官董詠勝獲報後即指揮台南市警局積極偵辦，並於17日上午進行相驗，初步檢視死者身上有6處刀傷，分布在手、胸及背部，確切死因尚待檢察官將擇日率同法醫解剖鑑定，死者家屬對死因並未表示意見。台南地檢署指出，本案相關涉案行為人及與本案有關之事證，將持續由承辦檢察官指揮轄區警方積極追查偵辦。

▲台南安平區發生殺人命案，31歲王姓男子疑似是要躲避警方查緝性愛毒趴，沒想到與仇家狹路相逢，遭對方當街駕車追撞、持刀刺殺送醫不治。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，王男2月16日下午疑似參加了育平路一場賓館內之性愛毒趴，而當時市警四分局警方據報循線查緝，王男躲避警方查緝的途中，在育平路路外停車場恰好遇到仇家，仇家要阻止王男離去，雙方爆發激烈衝突，王男持刀與對方互砍，並殺傷對方其中1人，因此慘遭對方開車追撞、砍殺。

王男逃跑過程中，隨機攔了一部機車，聲稱自己正遭人追殺，騎機車以三貼方式逃脫，過程中2名男大生見情況不對，趕忙先後跳車逃離，而兇嫌追到停車場暨後追撞王男機車，反覆倒車衝撞，將王男來回輾壓、刺殺，導致其傷重慘死。此外，經檢警相，王男身上至少身中6刀，的致命傷位於胸部心臟部位，稍早警方曾用「慘不忍睹」來形容王男。

警方16日晚上9時多在仁德86快速道路下查獲兇嫌車輛，警方查出5人涉案，目前拘提1人到案，2人戒護就醫，還有2人在涉案逃，警方正積極追緝，並策動出面投案中。

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