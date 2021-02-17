埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

▲考古學家最近在埃及南部發現一間超過5000歲的啤酒廠。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
埃及旅遊及文物部最近發布聲明指出，考古學家在南部的古埃及城市阿比多斯（Abydos）挖出一座大型啤酒廠，該廠歷史可以追溯到5000年前的古埃及。考古學家認為這可能是世界上已知的最古老啤酒廠，而它的作用可能是用於製造祭祀的酒。
▲埃及旅遊及文物部稱，這座古埃及啤酒廠證明了古埃及會在祭祀中使用啤酒。（圖／路透）
據路透社和CNN報導，埃及旅遊及文物部聲明指出，這處位於埃及索哈傑省 (Sohag Governorate)的遺址，可能可以追溯到公元前3100年左右，國王那爾邁（King Narmer）統治時期。發現此遺址的紐約大學考古學家亞當斯（Matthew Adams）表示，這座啤酒廠一次可生產約莫2萬2400升的啤酒，而這些酒應該是用於埃及國王的葬禮儀式中。
Arqueólogos descobrem fábrica de cerveja 'mais antiga do mundo' no Egito https://t.co/ymfIkUULmV #G1 pic.twitter.com/aZF45BSro3— G1 (@g1) February 15, 2021
埃及文物最高理事會秘書長瓦濟裡（Mostafa Waziry）則表示，啤酒廠可被分為8個區域，每個區域有著40個用於加熱穀物和水的陶罐。埃及旅游部在Facebook的po文中提到，早在20世紀初，有些英國考古學家就曾提出「當地可能存在酒廠」的說法，可惜一直沒有找到確切位置，還好現在的考古學家發現了它。
الكشف عن ما يعتقد انه أقدم مصنع لصناعة الجعة بأبيدوس توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة، برئاسة الدكتور...Posted by Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار on Saturday, February 13, 2021
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