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世界首具「泥土木乃伊」！3400年前罕見廉價作法...竟藏悲哀真相

▲▼木乃伊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有研究人員發現世界首具以泥土包覆的木乃伊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

古埃及人認為人死後可以復活，而復活的靈魂需要原先的身體，因此製作木乃伊將屍體保存，以供死者來生所需。由於木乃伊的製作程序繁瑣，因此外界普遍認為只有皇室貴族才能將屍體做成木乃伊，不過日前有考古學家發現一具以泥土包覆的屍體，讓他們吃驚的是，這背後可能的真相是「窮人製作」的「低配版木乃伊」。

綜合外媒報導，這具泥土木乃伊的研究報告近日被刊登在科學雜誌《PLOS ONE》上，澳州雪梨周澤榮博物館（Chau Chak Wing Museum）和麥覺理大學（Macquarie University）的研究人員，發現了一具形成於公元前1200年前（約3400年前）的女性木乃伊，奇特的是這具木乃伊並沒有使用進口的樹脂等材料製作，而是罕見以廉價的「泥殼」包裹屍體，是至今為止唯一一具以泥土包覆的古埃及木乃伊。

▲▼有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體。（圖／雪梨周澤榮博物館和麥覺理大學研究報告）

▲罕見以廉價的泥殼包裹屍體約為3400年前製作的木乃伊。（圖／雪梨周澤榮博物館和麥覺理大學研究報告）

研究人員發現這具木乃伊的腿上及臉上結有約2.5厘米（約0.25公分）跟1.5毫米厚的泥土，推測會以泥殼包覆可能是為了固定受損的木乃伊，因為屍體的左膝和小腿有骨折的跡象，很可能是有人盜墓時造成的，因此後人為了修復這具木乃伊，才用泥土來固定。另外一種推測則是當時的窮人負擔不起傳統、昂貴的木乃伊製作方法，才會只會用泥土來模仿社會精英所使用的做法。

▲▼外層泥殼竟比遺體還要年輕200歲左右。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Australia）

▲木乃伊的腿上及臉上都結有泥土。（圖／翻攝自YouTube／7NEWS Australia）

事實上，古埃及人製作木乃伊時所使用的樹脂在當時是一種非常昂貴的材料。雪梨麥格理大學的考古學家卡林（Karin Sowada）表示，泥土成本低廉，埃及社會的地位在很大程度上是靠與國王的距離來衡量的。因此，模仿皇室的葬禮活動可能是社會地位的體現。

研究人員還發現，棺木與木乃伊的身分不符，棺木似乎是準備給另一位更年輕的女性屍體的。根據調查，這具木乃伊19世紀時被一位西方收藏家尼科爾森（Nicholson）所收藏，並在1860年將它們捐贈給了雪梨大學（University of Sydney），後來被存放在大學的博物館中，但當初出售木乃伊的人似乎對棺木動了手腳，將另一具木乃伊放入棺木中，使得出售的木乃伊更加完整。

▲▼有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體。（圖／雪梨周澤榮博物館和麥覺理大學研究報告）

▲外層泥殼竟比遺體還要年輕200歲左右。（圖／雪梨周澤榮博物館和麥覺理大學研究報告）

修復受損木乃伊的情況其實並不少見，塞提一世（Seti I）和阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）等法老王的遺體都有被多次包覆的痕跡，不過以泥土修復平民的木乃伊卻是首見，研究人員表示，發現這具與眾不同的木乃伊將更有助於瞭解古埃及人如何對待死者的文化。

▼研究影片。

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