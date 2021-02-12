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埃及開箱「2000年石棺」驚見人骨紅湯　3.6萬人請願：求開放試喝

▲▼埃及2千年前石棺（圖／路透社）

▲埃及2千年石棺打開驚見「濃稠人骨紅湯」，3.6萬人請願想喝喝看。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

埃及亞歷山大港（Alexandria）2018年7月考古隊挖出一個至少有2千年歷史的古老石棺，打開後發現裡頭是未穿著金銀衣飾、身邊未有任何陪葬品的3具人骨，人骨還全部浸泡在詭異的濃稠紅色液體中。消息曝光後，有超過3.6萬人連署請願，希望能喝下棺材中的千年屍水，不過被埃及相關單位拒絕。

綜合媒體報導，埃及文物最高委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）表示，石棺高2公尺、長3公尺、重達近30噸，由黑色花崗岩打造，打開後發現有3具未穿著金銀衣飾、未有陪葬品的人類骨骸， 調查後認為3人生前均是男性，可能屬於高級軍事將領，其中一位還是遭利器切割致死，3人極可能都是因為參戰過世。

至於石棺中出現的濃稠紅色液體，考古學家開棺發現時也相當訝異，因為石棺本體深埋於地表下5公尺，周遭土地環境也相當乾燥，分析後懷疑是石棺年代久遠，導致當初的防水工程失效，水才從石棺隙縫處進入，侵入石棺後將遺骸淹沒、浸泡，長期下來才呈現詭異的紅色。

▲▼埃及亞歷山大港黑石棺（圖／路透）

▲▼網友請願喝人骨湯。（圖／翻攝自change連署網站）

▲3.6萬名網友請願想喝這個千年紅色人骨水。（圖／路透社；翻攝自change連署網站）

千年紅色人骨湯的消息曝光後，許多對古老詛咒有興趣的粉絲，甚至集體請願希望埃及政府「開放試喝」人骨濃湯。英國一名電玩製作人麥肯卓克（Innes McKendrick）就表示，希望有機會能喝到千年屍水，「這算是一種碳酸能量飲料，我們想吸收內含的能量，就算最後死掉也沒差。」

請願至今累計共3萬6千多名網友支持，不過最後遭埃及文物最高委員會拒絕。秘書長瓦奇里表示，紅色液體只是發酵過後的屍水，喝進身體不但一丁點意義都沒有，甚至還有可能遭屍水內含有的古老真菌感染，最後賠上無辜的性命、死得不明不白而已。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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