毒殺資優生！3女高中生嫉妒同學成績好　「餵毒蛋糕」1死2昏迷

▲阿瓦德在吃完蛋糕後中毒死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

成績太好竟然成為死因，埃及第二大城亞歷山大港一所預校3名女學生，因嫉妒前3名成績優異的同學，竟然在蛋糕裡下毒，導致資優生們吃完後出現嚴重嘔吐症狀，最終造成1死，另外2人還在持續昏迷中。

根據《海灣新聞》（Gulf News）報導，事件發生在當地知名中學阿布克巴爾預備學校（Abu Bakr Al Siddique Preparatory School），日前6名女學生在放學回家途中一起吃了一塊蛋糕，其中3人在回到家後出現嚴重嘔吐的症狀，另外3人則是平安無事。

據了解，其中一名被害女學生名為阿瓦德（Israa Kamal Awadh），她回到家在嚴重嘔吐之後，很快陷入昏入，身體各種生命徵象迅速降低；儘管她的父母親趕緊將她送到阿米里大學醫院（Amiri University Hospital）急救，但最後仍宣告不治。

另外2名女學生陷入昏迷後，其中一人出現腎衰竭症狀，健康狀況仍需持續觀察。根據法醫與檢方相驗，阿瓦德的死因確定為中毒而死。

亞歷山卓檢察總長指出，3名女學生疑因嫉妒而起殺人之心，已經下令暫時關押3名投毒的女學生4天。