「台灣人民憤怒爆表」　江啟臣：828是反萊豬最後一哩路

▲國民黨新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨17日上午11時舉辦新春團拜，黨主席江啟臣表示，農曆年前，國民黨推動「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，以短短一個月的時間，就募集超過56萬份的公投連署書；下一個階段，將號召全民參與8月28日的公民投票，是完成「護食安、顧健康」目標的最後一哩路。

江啟臣表示，快速累積的連署書份數，代表總統蔡英文的專斷、民進黨的傲慢，已經讓台灣人民的憤怒爆表。

「連署工作順利達成目標，並非是任務的結束。」江啟臣說，未來將會針對募集的連署書自行進行嚴格的初審，盡可能提高正確率，不僅是要確保公投成案，也要避免連署錯誤率遭有心人士的惡意操作。我們會儘速將連署書送交中選會，希望中選會能秉持獨立客觀，儘速審查，讓人民能順利行使應有的公民權。

江啟臣指出，下一個階段，號召全民參與8月28日的公民投票，是完成「護食安、顧健康」目標的最後一哩路，通過公投的門檻、需要約483萬人投下同意票，並非容易的事，將會展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，讓國人了解兩項公投的意義，以站在人民立場的論述，來爭取更多國人的認同。

此外，關於國內疫情，江啟臣表示，防疫的工作沒有鬆懈的本錢，接下來要面對的，不僅仍要持續努力維繫防疫的成果，更需要走出後疫情時代的困局。

江啟臣說，過去一年，國際間防堵疫情擴散的情況下，旅遊觀光業慘澹經營、國際貿易受限，台灣民間深陷無薪假、減薪、商機銳減等問題，深刻感受到疫情帶來的經濟衝擊，此時執政者應該要感同身受、苦民所苦，而不是拿人民的血汗錢搞大內宣。

展望新的一年，江啟臣說，國民黨黨除了在疫情防範措施、疫苗取得與接種議題上，持續扮演好監督政府的角色之外，也將站在人民與企業的角度上，督促政府做好弱勢民眾的紓困規劃，與協助產業升級轉型的工作。