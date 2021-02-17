雲端最前線／陳時中開工談疫苗 民進黨2022挑戰嚴峻？

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2022選情升溫，各黨布局備受關注。國民黨除要守住執政14縣市，更力求搶下台北市、桃園市、基隆市等地，而民眾黨不排除由現任立委參選縣市首長「以戰養戰」；時代力量也表示，不排除推出縣市長候選人。各黨磨刀霍霍，民進黨2022有多嚴峻？《雲端最前線》17日邀請國民黨文傳會主委王育敏、台北市議員梁文傑、台灣基進新聞部主任張博洋以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲各黨磨刀霍霍，民進黨2022選情嚴峻？（圖／記者宋良義攝）

衛福部長及疫情指揮中心陳時中，初六開工一早就上談話性廣播節目受訪，提到取得疫苗過程困難重重，更透露當時原本新聞稿都寫好了，準備要向外界發布，但因為有外力介入，「有人不希望台灣太高興」，所以突然被攔截。台灣購買疫苗一波三折，是否是因大國彼此施壓角力？

英國繼變種病毒「B.1.1.7」後，科學家再度發現新型變種病毒株「B.1.525」，而且此款與南非變種病毒相似，變異均使它們能夠避開中和抗體，代表對現有疫苗具有一定程度的抗性。目前此款病毒已擴散至國際間，其中又以丹麥、英國與奈及利亞病例最多。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。