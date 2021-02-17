　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中指「馬英九與大陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

▲國民黨聽公投系列活動，馬英九、朱立倫、江啟臣。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對衛福部長陳時中稱前總統馬英九「可能與中國大陸有接觸」、民進黨立委王定宇、林俊憲等人更稱馬「要國人打中國疫苗」、「舔中」。對此，馬英九辦公室17日表示，民進黨只要遇到與兩岸相關議題，就出現充滿偏見與敵意的意識形態，無法理性討論問題，最後只剩抹紅抹黑一招。

兩岸於2010年即簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，當中就包括「傳染病防治」與「醫藥品安全管理及研發」的合作機制，台灣過去也曾依此協議從大陸取得H7N9流感病毒株，用於檢驗及研發。

因此，馬辦認為在疫苗問題上，無論是採購國際疫苗，或是索取大陸疫苗更詳盡的科學數據，雙方本來就有合作的空間。馬英九早在去年就呼籲，只要放下政治鬥爭考量，就可依協議讓兩岸共同防疫，並緩和彼此緊張關係，只可惜蔡政府只顧著操弄反中情緒，將一切與對岸有關的事務都妖魔化，讓政治凌駕人權與國民健康，自己為台灣的防疫設置路障。

馬辦呼籲，病毒不分紅藍綠，呼籲蔡政府拋開意識形態的束縛，才能更有效保障民眾健康。防疫戰已從自我防護、篩檢、隔離等，推進到施打疫苗的關鍵時刻。為了解決疫苗不足問題，連標準一向嚴格的德國，也考慮使用中國大陸與俄國的疫苗，希望歐盟加速批准。

馬辦指出，紐時於2月5日也有專論呼籲，西方國家應重視大陸與俄羅斯的疫苗。台灣取得疫苗的進度緩慢，因此日前馬英九建議蔡政府，不要因為政治考量，在第一時間就排除大陸疫苗，不妨在嚴謹的科學檢驗下，為疫苗保留多一個選項。

馬辦強調，大陸疫苗我方可用可不用，但或能為防疫多增一份保障。馬英九辦公室反問，為台灣防疫多一份保障，是出賣台灣嗎？還是愛台灣的表現？相信社會自有公評。

馬辦指出，美國總統拜登今年一月上任後也下令聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎，以避免歧視。蔡英文總愛強調「台灣應該與世界接軌」，為何蔡政府的大小官員，至今無視國際社會的改變，仍緊抱「武漢肺炎」不願改口？台灣渴望參加世界衛生大會，卻刻意拒絕世衛組織給全球國家的建議，豈不矛盾？

ET快訊
「國道8連撞勞斯萊斯」維修費曝光！魔毯體驗妙禪也有1輛
台南男死前打給老婆　她沒接到崩潰曝原因
「訂到最貴工地」她1晚噴9200　遊客：12年前就這樣
56年前開在田中央！「被笑賣給青蛙嗎」傳奇東區守門人曝店面價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭諷寄生國會　柯文哲辯：我們是支援國會

開工日遇化學槽車翻覆　黃光芹：林口上班族全陷入困境

國民黨質疑沒政治誠信　柯文哲：敵軍打你的就是他們最頭痛的

新春開工首日視察中捷綠線　盧秀燕：「安全無虞重新上路」

圖／國民黨：《文化高雄》竟用簡體字　有愛無心沒關係？

韓國瑜的「愛情摩天輪」沒了！陳其邁新計畫「亞灣2.0」替代

國民黨新春團拜大咖雲集　江啟臣談黨魁改選：公平競爭是好事

拒大陸疫苗　馬辦批蔡政府：充滿偏見與敵意的意識形態

陳時中指「馬英九與大陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

立法院最快23日開議　游錫堃盼國營事業預算3月通過

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

遭諷寄生國會　柯文哲辯：我們是支援國會

開工日遇化學槽車翻覆　黃光芹：林口上班族全陷入困境

國民黨質疑沒政治誠信　柯文哲：敵軍打你的就是他們最頭痛的

新春開工首日視察中捷綠線　盧秀燕：「安全無虞重新上路」

圖／國民黨：《文化高雄》竟用簡體字　有愛無心沒關係？

韓國瑜的「愛情摩天輪」沒了！陳其邁新計畫「亞灣2.0」替代

國民黨新春團拜大咖雲集　江啟臣談黨魁改選：公平競爭是好事

拒大陸疫苗　馬辦批蔡政府：充滿偏見與敵意的意識形態

陳時中指「馬英九與大陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

立法院最快23日開議　游錫堃盼國營事業預算3月通過

頭號種子巴蒂爆冷出局　澳網續寫無地主球后難堪紀錄

吳孟達心臟被感染「暴瘦現身曝近況」！ 硬撐上場：拍戲第一次哭了

一句「殺殺殺」...靈性白鵝氣到吐血！主人笑翻：只是逗逗牠　網怒：殘忍

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」　網紅：沒事兒

賓士男夜砸3萬帶酒店妹回家硬上！被逮喊：她很主動　下場慘曝

快訊／淡水敦煌碼頭驚見「1男浮水面」！　身體腫脹明顯死亡

網購開工限定小確幸！東森幣最高折抵80%　momo送3000杯雙Q奶茶

「國道8連撞勞斯萊斯」維修費嚇人　魔毯體驗紫衣妙禪也有1輛

香港最快本周收到疫苗！港府估到貨一周內可展開接種

政治熱門新聞

民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出問題

「台北大縱走」步徑認證開跑

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

蔡英文親自下令　百艘海巡艦塗裝字樣加註「TAIWAN」

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

東沙、南沙太平島3月實彈演習

高嘉瑜嗆選總統不懂國粹　朱立倫發言人反擊了

開工日出庭　羅智強：民進黨追殺清廉馬英九

賴品妤認愛曾玟學　放閃無極限

葉毓蘭「關心川普」惹議　名嘴狠批：妳辭職吧

黃心華：先爭取青年「不討厭」國民黨

陳時中指「馬英九與陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

朱立倫聽東風　綠委：想選總統連國粹都不懂

海軍戰力升級　「塔江艦」、「快速布雷艇」戰力一次看

更多熱門

相關新聞

拒大陸疫苗　馬辦批綠營：充滿偏見與敵意的意識形態

拒大陸疫苗　馬辦批綠營：充滿偏見與敵意的意識形態

前總統馬英九日前建議蔡政府，若中國大陸提供疫苗，不要第一時間就拒絕。此言一出，遭到綠營人士群起抨擊。對此，馬英九辦公室17日表示，民進黨只要遇到與兩岸相關議題，就出現充滿偏見與敵意的意識形態，無法理性討論問題，最後只剩抹紅抹黑一招。

開工日出庭　羅智強：民進黨追殺清廉馬英九

開工日出庭　羅智強：民進黨追殺清廉馬英九

鄭正鈐曝光「馬迷」擠爆城隍廟廣場照

鄭正鈐曝光「馬迷」擠爆城隍廟廣場照

藍委籲蔡政府別再說「武漢肺炎」

藍委籲蔡政府別再說「武漢肺炎」

70歲仍鐵馬追風　馬英九邀民眾加入自行車行列

70歲仍鐵馬追風　馬英九邀民眾加入自行車行列

關鍵字：

馬英九

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面