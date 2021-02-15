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屏東里港義交中隊犧牲春節假期　協助警方執勤獲好評

▲屏東縣里港警分局義警犧牲春節假期，協助警方執勤獲得用路稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣里港警分局義警犧牲春節假期，協助警方執勤獲得用路稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

紓解北上車潮，屏東縣政府警察局里港分局配合交通部高速公路局春節高承載管制及入口匝道儀控管制措施，2月14、15日連兩天下午1至6時在屏東縣九如交流道是南二高管制高承載的起點派員執勤，屏東義交大隊里港中隊中隊長李賢聰及幹事許梅蘭，率領領共16名隊員協助警方這項疏導作為，任勞任怨，協助警方順利完成，獲得用路人讚許。

▲屏東縣里港警分局義警犧牲春節假期，協助警方執勤獲得用路稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼義警協助警方執行高承載管制。

▲屏東縣里港警分局義警犧牲春節假期，協助警方執勤獲得用路稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

為紓解高速公路北返車流，里港警分局轄內的九如交流道北上車道，14、15日下午1時起執行高承載管制措施，小客車必須乘坐3人以上才能上高速公路；里港警方除派員執勤外，義交大隊里港中隊中隊長李賢聰及幹事許梅蘭，也率領領16名隊員協勤。

執勤時，發現有不少自小客車乘客未達3人，又急著返鄉，相當心急，義交們耐心向他們解釋因未達乘客人數的規定，無法開上交流道，並引導他們開往替代的平面代道路，由九如外環道或里嶺大橋等道路北返，可避開春節車潮，順暢返家，讓用路人很感激。

里港警分局交通組組長林中安表示，雖然經過多方面的宣導，仍有許多民眾不了解高乘載管制的規定，在上匝道的入口停滯會造成車輛回堵，影響交通順暢，好在有熱心的里港義交們，協助指揮攔查，並逐一向不了解路況的外地遊客解說替代道路，讓春節連續假期來里港轄區內走春的遊客都能乘興出遊，平安返家。

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