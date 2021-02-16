　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雪隧回堵4.5公里！國5北上時速40↓恐塞到晚上　午後「地雷路段」曝

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲國道5號車流量高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

今（16日）是大年初五，也是收假日，高公局預估全天交通量為110百萬車公里，除了下午將出現北向車潮外，國5早上10點後就開始有較多車流，預計要一直到晚上才會獲得紓解。根據高公局即時路況顯示，宜蘭-頭城目前時速只有29公里，頭城-坪林不到40公里；國5北上回堵長度，主線雪隧4.5公里。另外，國1大雅-台中系統也是車多擁塞。

▲初五路況預測。（圖／高公局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲初五北部路況預測。（圖／高公局提供，下同）

高公局10時說明，早上北部及中部和國5地區路況大致正常，只有南部地區嘉義系統發生一起事故。北部地區國1北上新竹至湖口，及國3關西至大溪路段預計下午2點會出現車多壅塞，建議多使用上午時段。國5北上宜蘭至坪林早上開始出現車流，要到晚上才會獲得紓解，可多利用台二或台九線。

中部地區國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，早上開始會出現零星車多，國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山，這3路段下午也會有車多壅塞，南部地區則是國10的仁武至左營路段，全天都會有零星車多壅塞情況。

▲初五中部路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼初五中部和南部路況預測。

▲初五南部路況預測。（圖／高公局提供）

至於今日疏導措施，高公局說明，14-21時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，預判今下午將出現北向車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國1與國3、台9替代國5、台63 替代國6；短途部分，建議儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼國5北上10點開始湧現車潮，目前時速不到40公里。（圖／高公局即時路況）

▲國5北上10點開始湧現車潮，目前時速不到40公里。（圖／高公局即時路況）

另外，高公局提到，昨天全日交通量為126.6百萬車公里，約為平日年平均 （88百萬車公里）之1.4倍；國5交通量為3.3百萬車公里，約為平日年平均（2.6百萬車公里）之1.3倍。昨日下午車多路段包括國1北向新竹系統-竹北、頭屋-頭份、台中-台中系統、北斗-埔鹽系統、永康-台南系統，以及國3北向後龍-西濱、沙鹿-大甲，並於22時後紓解，其中國1北向新竹系統-竹北北向及國5北向宜蘭-坪林則於凌晨時段紓解，其餘路段大致正常。今日0-5時國道交通量為11.8百萬車公里，為平日年平均（3.5百萬車公里）之3.4倍。

▲初五路況預測。（圖／高公局提供）

▲國道重點壅塞路段與時段。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台積電男年薪200萬「每天一杯飲料」卻追不到店員　網曝關鍵2
iPhone用了6代才發現「時鐘小巧思」！千人驚呼+1：現在
快訊／升級「強烈冷氣團」！連3天探8度　午後變天
老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」　還穿婆婆褲子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆堅持手洗衣物！封印洗衣機　人妻月給7千曝「傻眼答案」

開工紅包不是拿來花的！命理師：這招翻轉財運「小錢滾大錢」

家中有怪聲！觀音「兩次都妳帶回來」　她害怕：不想當乩童

ATM領錢「機台電話響了」　他一接尷尬喊對不起！苦主+1：真的遇過

雪隧回堵4.5公里！國5北上時速40↓恐塞到晚上　午後「地雷路段」曝

男遊客賞櫻「爬上櫻花樹」！腳踩樹枝拍美照　網罵翻：猴年還沒到

新的一年準備換屋嗎！風水達人盤點「3提醒」　讓家人住得更安心

初五迎財神！全台最靈5大財神廟　第一名超靈排翻天

買機票就送免費新冠肺炎保險　疫後搭機航空公司新措施大盤點

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

婆婆堅持手洗衣物！封印洗衣機　人妻月給7千曝「傻眼答案」

開工紅包不是拿來花的！命理師：這招翻轉財運「小錢滾大錢」

家中有怪聲！觀音「兩次都妳帶回來」　她害怕：不想當乩童

ATM領錢「機台電話響了」　他一接尷尬喊對不起！苦主+1：真的遇過

雪隧回堵4.5公里！國5北上時速40↓恐塞到晚上　午後「地雷路段」曝

男遊客賞櫻「爬上櫻花樹」！腳踩樹枝拍美照　網罵翻：猴年還沒到

新的一年準備換屋嗎！風水達人盤點「3提醒」　讓家人住得更安心

初五迎財神！全台最靈5大財神廟　第一名超靈排翻天

買機票就送免費新冠肺炎保險　疫後搭機航空公司新措施大盤點

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

台北市區也能免費賞楓！一整排「橘紅楓香行道樹」體驗異國味

橋下尾隨OL...台中男搭訕不成竟襲胸！被逮扯喊：我只有拍肩膀

說・流行／韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

塞在高速公路「好想睡」怎麼辦　這4招減輕長途駕駛疲勞！

婆婆堅持手洗衣物！封印洗衣機　人妻月給7千曝「傻眼答案」

肉圓塞進滿滿筍丁餡！內湖40年人氣老店　必喝清爽Q彈魚丸湯

影／專精1個社區！這家房仲店年創近3千萬業績　換紗窗也是服務之一

軌道經濟利多　鄉林：台中科技新貴興起「逐捷運而居」新熱潮

朱立倫打麻將聽東風　高嘉瑜：想選總統連國粹都不懂

開工紅包不是拿來花的！命理師：這招翻轉財運「小錢滾大錢」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」

「6生肖」今年財運旺爆五顆星

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

刮刮樂「連中3張」！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭

愛莉莎莎4度道歉　蒼藍鴿籲停止攻擊

「開工急凍大變天」今晚轉雨！　寒流恐襲連3天探8度

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

更多熱門

相關新聞

高鐵今再加開2班對號座「北返列車」

高鐵今再加開2班對號座「北返列車」

春節連假即將結束，台灣高鐵為加強服務北返旅客，今（16日）下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠的全車對號座列車，歡迎旅客多加利用。

初五收假日「7地雷路段」一覽

初五收假日「7地雷路段」一覽

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

雪隧會塞到凌晨！初五必塞路段先看

雪隧會塞到凌晨！初五必塞路段先看

國1北上新竹紫爆！台中苗栗狂塞「一條紅」

國1北上新竹紫爆！台中苗栗狂塞「一條紅」

關鍵字：

高公局春節連假收假北返車潮國道路況塞車

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面