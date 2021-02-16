雪隧回堵4.5公里！國5北上時速40↓恐塞到晚上　午後「地雷路段」曝

▲國道5號車流量高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者許展溢／台北報導

今（16日）是大年初五，也是收假日，高公局預估全天交通量為110百萬車公里，除了下午將出現北向車潮外，國5早上10點後就開始有較多車流，預計要一直到晚上才會獲得紓解。根據高公局即時路況顯示，宜蘭-頭城目前時速只有29公里，頭城-坪林不到40公里；國5北上回堵長度，主線雪隧4.5公里。另外，國1大雅-台中系統也是車多擁塞。

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▲初五北部路況預測。（圖／高公局提供，下同）

高公局10時說明，早上北部及中部和國5地區路況大致正常，只有南部地區嘉義系統發生一起事故。北部地區國1北上新竹至湖口，及國3關西至大溪路段預計下午2點會出現車多壅塞，建議多使用上午時段。國5北上宜蘭至坪林早上開始出現車流，要到晚上才會獲得紓解，可多利用台二或台九線。

中部地區國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，早上開始會出現零星車多，國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山，這3路段下午也會有車多壅塞，南部地區則是國10的仁武至左營路段，全天都會有零星車多壅塞情況。

▲▼初五中部和南部路況預測。

至於今日疏導措施，高公局說明，14-21時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，預判今下午將出現北向車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國1與國3、台9替代國5、台63 替代國6；短途部分，建議儘量利用省縣道，不要上國道。

▲國5北上10點開始湧現車潮，目前時速不到40公里。（圖／高公局即時路況）

另外，高公局提到，昨天全日交通量為126.6百萬車公里，約為平日年平均 （88百萬車公里）之1.4倍；國5交通量為3.3百萬車公里，約為平日年平均（2.6百萬車公里）之1.3倍。昨日下午車多路段包括國1北向新竹系統-竹北、頭屋-頭份、台中-台中系統、北斗-埔鹽系統、永康-台南系統，以及國3北向後龍-西濱、沙鹿-大甲，並於22時後紓解，其中國1北向新竹系統-竹北北向及國5北向宜蘭-坪林則於凌晨時段紓解，其餘路段大致正常。今日0-5時國道交通量為11.8百萬車公里，為平日年平均（3.5百萬車公里）之3.4倍。

▲國道重點壅塞路段與時段。