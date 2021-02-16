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快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　午後變天轉雨。（圖／氣象局）

▲今上半天僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，西半部地區為多雲到晴。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

要變天了！根據中央氣象局今天（16日）上午11時最新預報資料，將周三開工日報到的冷空氣強度，從「大陸冷氣團」升級成「強烈大陸冷氣團」。氣象專家吳德榮則提醒，周四至周六清晨，台南以北很多地方的平地最低氣溫將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右，歐洲模式最新模擬有達「寒流」標準的機率。

氣象局表示，今大年初五上半天天氣和15日類似，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，西半部地區為多雲到晴，下午起華南雲系東移，水氣增多，北部地區陸續會有降雨出現，入夜後中部地區也會有零星降雨；溫度方面則變化不大，各地低溫約16至18度，高溫在東半部地區約22、23度，西半部地區可達24至27度，中南部日夜溫差較大。

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氣象局提醒，周三強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚仍涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，凌晨基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　午後變天轉雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　午後變天轉雨。（圖／氣象局）

氣象局指出，周四至周五清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨；周五白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升、早晚仍涼；周六至下周一各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西半部雲量略增，東半部偶有局部短暫雨的機率，各地白天舒適；下午起中層雲系移入，北台灣雲量增多，近山區有零星飄小雨的機率，晚轉有局部雨。

吳德榮提醒，周三強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，晚間北台沿海平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，晚間北台雨停，濕冷不到1天轉乾冷。

▼收假日將變天有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮分析，周四起連5天各地為晴朗穩定的天氣；周四至周六晨各地晴冷，加上夜間輻射冷卻作用，台南以北很多地方的平地最低氣溫將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右，應注意氣溫的劇烈變化及氣象局的特報；歐洲最新模擬有達寒流標準的機率，美國（GFS）模擬也有強烈大陸冷氣團的強度，應持續觀察。

吳德榮指出，周六白天起至下周一各地持續晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻很強，早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右，年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整；下周二另一波東北季風南下，天氣轉變。

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