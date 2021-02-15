11°C開工爆凍返冬！「一夜降10°C」恐有冷氣團　彭啟明：突然冷

▲開工冷空氣南下，下探11度。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

短暫空檔！中央氣象局表示，大年初三北部地區雨勢明顯趨緩，預估到16日初五（周二）天氣還算穩定，北東仍偶有短暫雨，但不下雨的空檔時間長、可見陽光，17日（周三）上班日北台灣又將轉雨濕涼，這波冷空氣強度有機會達到冷氣團，尤其西半部一帶加上輻射冷卻效應影響，低溫下探11度。

氣象局預報，15日初四受東北季風影響，北部、東半部仍有降雨機率，但水氣較少，降雨空檔多且有陽光露臉，偶爾雲量增多，以短時間的飄雨或小雨為主，並非整天陰天，中南部為多雲到晴；白天北東高溫22至24度，中南部地區26、27度，夜間清晨時西半部及宜蘭13至15度，花東16至18度，中南部日夜溫差較大。

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未來一周大致上以東北季風到偏東風影響，氣象局指出，16日北部、東半部有降雨機會白天桃園以北及東半部時晴時飄雨，陽光會露臉，但一天中還是不定時會有降雨出現，風力及水氣會逐漸增加，越晚雲量及降雨增加越明顯，轉為陰雨綿綿。

▲濕冷→乾冷，過完年有感降溫。（圖／NCDR、中央氣象局）



17日（周三）另一波東北季風增強，北部及東半部仍有降雨機會；18、19日（周四、五）水氣轉乾，各地天氣大多穩定，僅東半部仍有降雨機率；這段期間西半部，尤其中部、竹苗一帶因為輻射冷卻及冷空氣影響，夜間清晨低溫來到11、12度左右，其餘地區約13至16度，各地涼冷，白天北台灣及東台灣也感受到涼冷，高溫在17至21度範圍，中南台灣氣溫舒適。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，16日晚上開始，到17日上班第一天，北部有雨，17日冷空氣南下、轉偏乾冷，「這波降溫有感」，預估在初五深夜到初六這段時間，從濕冷轉偏乾冷，冷的感覺有感，台北市低溫拉到11到13度，「一下子突然冷」接下來慢慢回溫，最近有邁入春天、乍暖還寒的感覺，但東北風一下子就下來，降溫滿多。

彭啟明指出，受東北季風影響，中部以北容易有雨迎風面降雨，明後兩天總算好一點，但17日開工之後溫度下滑，這波冷空氣主要針對東北亞，上海低溫接近0度，台灣則10度左右，和現在的氣溫是很大的落差，預期低溫會再減2、3度來到11度左右，南部較無變化，中部也會稍有感，提醒民眾注意過年後那一波降溫。

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