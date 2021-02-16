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「開工急凍大變天」今晚轉雨！　寒流恐襲連3天探8度

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲收假日晚間變天有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

要收假了！氣象專家吳德榮提醒，今天（16日）下午起中層雲系移入，北台灣雲量增多，晚間轉有局部雨；周三開工日強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；周四至周六清晨，台南以北很多地方的平地最低氣溫將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右，歐洲模式最新模擬有達寒流標準的機率。

中央氣象局表示，今大年初五，上半天天氣和15日類似，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，西半部地區為多雲到晴；下午起華南雲系東移，水氣增多，北部地區陸續會有降雨出現，入夜後中部地區也會有零星降雨。

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氣象局指出，溫度方面則變化不大，各地低溫約16至18度，高溫在東半部地區約22、23度，西半部地區可達24至27度，中南部日夜溫差較大，請大家視溫度變化適時調整穿著。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三開工日有大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚也有涼意；北部及東半部地區有降雨機會，中南部山區也有零星降雨，中南部平地雲量也增多，但水氣有減少的趨勢，時間越晚天氣將趨於穩定；白天高溫在北台灣僅17至19度，其他地區約20至23度，而低溫部分在中部以北及宜花地區降至12至14度，其他地區15至18度。

氣象局說，周四至周五清晨冷氣團影響但水氣明顯轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有零星降雨；這波冷氣團最強時間點落在周四晚上到周五清晨，輻射冷卻效應明顯，預計中部以北及宜花地區低溫約11至13度，其他地區約14至17度，局部空曠地區及近山區平地溫度會更低，請大家務必做好保暖工作。

氣象局表示，周五白天起大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，但受到輻射冷卻影響，夜晚清晨溫度仍低；到下周一以前各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星降雨。

▼今上半天僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，西半部地區為多雲到晴。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西半部雲量略增，東半部偶有局部短暫雨的機率，各地白天舒適；下午起中層雲系移入，北台灣雲量增多，近山區有零星飄小雨的機率，晚轉有局部雨。

吳德榮提醒，周三強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，晚間北台沿海平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，晚間北台雨停，濕冷不到1天轉乾冷。

吳德榮分析，周四起連5天各地為晴朗穩定的天氣；周四至周六晨各地晴冷，加上夜間輻射冷卻作用，台南以北很多地方的平地最低氣溫將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右，應注意氣溫的劇烈變化及氣象局的特報；歐洲最新模擬有達寒流標準的機率，美國（GFS）模擬也有強烈大陸冷氣團的強度，應持續觀察。

吳德榮指出，周六白天起至下周一各地持續晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻很強，早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右，年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整；下周二另一波東北季風南下，天氣轉變。

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