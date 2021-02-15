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明下午變天轉雨！開工日冷氣團來襲　「下探10度」時間點曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲天氣衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者彭懷玉／台北報導

好天氣隨著連假結束說掰掰！明天（16日）收假日下半天北部、東部將變天轉雨，而開工日將有冷氣團南下，全台各地都能感受到明顯降溫，最冷時間點預估為週四（18日）晚上至週五清晨，中北部、東北部空曠地區有機會出現8-10度的低溫，南部及花東空曠地區低溫可能也只在10-12度左右。

根據氣象局預報，明天東北季風及華南雲系東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。17日（週三）大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚仍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。18日至19日（週四至週五）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

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氣象局預報員葉致均說明，好天氣將持續到明天上半天，接著東半部、離島雲量開始增多，下半天北部、東部就會轉有雨，入夜東半部、中部、離島有更大的飄雨機率，請民眾記得攜帶雨具。降雨方面，初六開工日大陸冷氣團南下，天氣型態為先濕後乾，北部、東半部，甚至中南部山區會有短暫陣雨，水氣將影響整個上半天；溫度部分，中部以北、宜蘭、花蓮將下探11至13度，而其他地區大致上為14至17度，19日清晨回溫後天氣大致穩定。

▲春節連假及開工日天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

▲春節連假及開工日天氣預測。（圖／氣象局）※點圖放大

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在臉書指出，比較大的變化將出現在明天傍晚到入夜，有個鋒面系統將很快東移，明天晚間通過台灣附近，天氣轉趨不穩定，北部、東半部有短暫陣雨，甚至到中部的台中、彰化、南投、雲林、嘉義等地都有局部短暫陣雨機會，鋒面通過的很快，因此降雨不多，時間也不長，但是看來會有一陣雨出現的情況，提醒中北部的朋友外出要注意。

他表示，後天恢復上班（17日），鋒面已經很快的東移，空氣逐漸轉乾，不過緊接在鋒面之後的就是東北季風增強，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨機會，中北部地區為短暫陣雨後轉為多雲的天氣。隨著冷空氣逐漸增強，溫度也將由17日白天開始一路下降，越晚越冷，預估17日深夜到週四（18日）清晨，中北部、東北部都會地區低溫就可能降到11-12度，空曠地區有機會降到10度上下，南部及花東空曠地區低溫也會降到12-14度間，明顯轉冷，一定要多留意溫度下降的情況。

接著週四、週五（18-19日）看起來都是在乾冷空氣影響下，天氣大致穩定，不過溫度偏低，白天因為有陽光，感受上還不會很冷，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區有機會出現8-10度的低溫，南部及花東空曠地區低溫可能也只在10-12度左右，一定要注意保暖，日夜溫差大，早出晚歸要小心。

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