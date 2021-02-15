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收假日變天轉雨！　「寒流恐陪開工」氣溫大跳水連3天探10度↓

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今北部及東半部地區仍有降雨機率。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣溫將大跳水！氣象專家吳德榮提醒，周三開工日強冷空氣南下，周四至周六晨各地晴冷，加上夜間輻射冷卻作用， 平地低溫將降至10度以下；歐洲（ECMWF）最新模擬達寒流標準，美國（GFS）最新模擬也有強烈大陸冷氣團的強度。

中央氣象局表示，今天（15日）大年初四，東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率，但水氣較少，降雨空檔多且有陽光露臉，偶爾雲量增多，以短時間的飄雨或小雨為主，並非整天陰天，中南部為多雲到晴的天氣。

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氣象局指出，白天北部、東半部地區高溫22至24度，中南部地區26、27度；夜間清晨時西半部及宜蘭13至15度，花東地區16至18度，因此中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，本周天氣大致上以東北季風到偏東風影響的天氣型態為主，北部、東半部降雨機率稍高，氣溫舒適，各地早晚有涼意，中南部天氣穩定但要留意日夜溫差大。

氣象局預報，周二北部及東半部地區有降雨機會，白天桃園以北及東半部時晴時飄雨，陽光會露臉，但一天中還是不定時會有降雨出現，風力及水氣會逐漸增加，越晚雲量及降雨增加越明顯，轉為陰雨綿綿。

氣象局提醒，周三另一波東北季風增強，北部及東半部仍有降雨機會，周四、周五東北季風影響但水氣轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有降雨機率；此段期間留意西半部（尤其中部及竹苗）一帶因為輻射冷卻及冷空氣影響，夜間清晨低溫來到11、12度左右，其餘地區約13至16度，各地涼冷，白天北台灣及東台灣也感受到涼冷，高溫在17至21度範圍，中南台灣氣溫舒適。

▼收假日將變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

氣象局表示，周六、周日東北季風減弱，各地白天氣溫回升、早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、周二東北季風的水氣減少，北部多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，各地白天舒適、早晚微冷；周二下午起冷空氣前緣雲系移入，北台灣雲量增多，晚起轉有局部雨。

吳德榮分析，周三開工日強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，北部及東半部有局部雨，晚間北部雨停轉乾冷；周四至周六晨各地晴冷，加上夜間輻射冷卻作用， 平地低溫將降至10度以下，應注意氣溫的劇烈變化及氣象局的特報；歐洲最新模擬達寒流標準，美國最新模擬也有強烈大陸冷氣團的強度，皆持續微調中，應密切觀察。

吳德榮說，周六白天起至下周一各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻很強，早晚氣溫仍很低，應持續注意日夜溫差大的現象。

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