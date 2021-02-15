快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

▲今東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周二收假日變天！根據中央氣象局今天（15日）上午11時最新預報資料，將周三開工日報到的冷空氣強度升級成大陸冷氣團。天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，周四、周五夜晚清晨配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區有機會出現8-10度的低溫，南部及花東空曠地區低溫可能也只在10-12度。

氣象局表示，今天、周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周二華南雲系東移影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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氣象局指出，周三大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚仍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周四、周五清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局預報，周六白天至周日大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升、早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

吳聖宇今在臉書提到，比較大的天氣變化將出現在周二傍晚到入夜，有個鋒面系統將很快東移，周二晚通過台灣附近，天氣轉趨不穩定，北部、東半部有短暫陣雨，甚至到中部的台中、彰化、南投、雲林、嘉義等地都有局部短暫陣雨機會；鋒面通過得很快，因此降雨不多，時間也不長，但是看來會有一陣雨出現的情況，提醒中北部的朋友外出要注意。

▼收假日晚間變天。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇分析，周三鋒面已經很快東移，空氣逐漸轉乾，不過緊接在鋒面之後的就是東北季風增強，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨機會，中北部地區為短暫陣雨後轉為多雲的天氣。

吳聖宇表示，隨著冷空氣逐漸增強，溫度也將由周三白天開始一路下降，越晚越冷，預估周三深夜到周四清晨，中北部、東北部都會地區低溫就可能降到11-12度，空曠地區有機會降到10度上下，南部及花東空曠地區低溫也會降到12-14度間，明顯轉冷，一定要多留意溫度下降的情況。

吳聖宇指出，周四、周五看起來都是在乾冷空氣影響下，天氣大致穩定，不過溫度偏低，白天因為有陽光，感受上還不會很冷，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區有機會出現8-10度的低溫，南部及花東空曠地區低溫可能也只在10-12度左右，一定要注意保暖，日夜溫差大，早出晚歸要小心。

吳聖宇說，周末期間冷空氣減弱，不過空氣依然偏乾，各地持續是穩定的天氣型態，白天溫度回升趨於明顯，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區仍有可能出現10度或以下的低溫，日夜溫差變化很大，持續要留意身體健康。