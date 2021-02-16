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翁章梁春節慰勞朴子消防　見證17年雲梯車退役

▲▼ 翁縣長慰勞消防人員年節辛勞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁慰勞消防人員年節辛勞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森/嘉義報導

為感謝消防弟兄、義消、志工和婦宣兄弟姐妹年節堅守崗位的辛勞，縣長翁章梁日前前往消防局第一大隊朴子分隊致贈慰問品。翁章梁表示，消防同仁「聞聲救苦」，打電話進來的急切聲音，都是需要被救援、被關心的人，當大家在吃團圓飯，消防弟兄也都在戰備狀態，他要代表縣民向大家說聲「謝謝」。


由消防局長呂清海陪同下翁章梁等人前往第一大隊朴子分隊慰勞，以及宣導安裝住宅火災警報器、爆竹煙火使用安全。他說，春節期間鄉親在溫暖的家中與家人女團聚吃年夜飯，很感謝打火兄弟過年了還默默守護著縣民的生命財產安全。

朴子分隊有18位同仁，每天上班9人，但每月救護出勤次數、件數180至200件，勤務相當吃重，打火弟兄克盡職責，從不喊累，不叫苦，分隊消防人員與義消志工夥伴們熱愛消防工作，分隊小隊長蔡敏生和義消分隊長周許素蘭雙雙榮獲109年度鳳凰獎。

另外，朴子消防分隊還精心安排在隊服役17年、即將退役的消防雲梯車感恩儀式，這輛雲梯車服役期間歷經百場大小火災及搶救任務，戰功彪炳，翁章梁和呂清海與該輛消防雲梯車合影表達最高敬意，期勉消防人員承先啟後，繼往開來

呂清海指出，年節期間家家歡聚團圓，除了要注意爆竹煙火的使用，近日日夜溫差大，民眾在家中會使用保暖設備或緊閉門窗，呼籲大家注意居家防火安全及防範一氧化碳的危害，如檢視家中用電情形及電線狀況、加裝住宅用火災警報器、檢查熱水器安裝位置是否正確、洗澡時盡量保持通風等，以確保在快樂的年節期間，也能擁有一個安心安全的居家生活。

翁章梁表示，不論那裡需要救援，消防兄弟都能在第一時間、用最快速度趕抵現場，尤其在一整年的防疫過程中，消防同仁付出很多，不但隨時待命，還用生命跟可能的接觸與感染搏命，他要感謝消防兄弟和鳳凰志工對嘉義縣的付出與貢獻。

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關鍵字：

春節慰勞

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