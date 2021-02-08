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歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

▲台電董事長楊偉甫慰勞桃園基層員工辛勞。（圖／台電桃園營業處提供）

▲台電董事長楊偉甫慰勞桃園基層員工辛勞。（圖／台電桃園營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節前夕，台電公司董事長楊偉甫8日抵桃園區營業處視察，幫基層員工加油打氣指出，台電肩負穩定供電的責任，365天24小時全年無休的電力供應調度，而農曆春節假期是家戶團圓的重要節日，台電非常重視春節期間穩定電力供應，從電源供應、電網運轉、電力調度，到停電事故緊急應變等，都做好充足準備，要讓用戶「有電過好年」。

▲台電董事長楊偉甫慰勞桃園基層員工辛勞。（圖／台電桃園營業處提供）

▲台電董事長楊偉甫慰勞桃園基層員工辛勞。（圖／台電桃園營業處提供）

楊偉甫也特別叮嚀同仁於春節期間注意交通、工作安全，年節出遊防疫不鬆懈，記得配戴口罩，勤洗手。台電桃園區營業處處長楊顯輝感謝楊董事長百忙之中，撥冗關心體恤基層員工的辛勞，讓不能回家團聚的同仁，在年節時刻感受到「台電一家」的溫暖。

▲台電董事長楊偉甫慰勞桃園基層員工辛勞。（圖／台電桃園營業處提供）

台電表示，今年春節期間自10日小年夜起至16日大年初五，一共7天，為了讓春節連假電力供應無虞，已完成盤點電力系統各項運轉條件，並積極做好電力調度準備工作，備妥充足運維人力，每日安排出勤人力近4000人次，確保供電無虞。此外台電也提醒，農曆春節連假期間如遇停電事故，民眾可撥打1911客戶服務專線，台電會派員進行檢修，儘速恢復供電。

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