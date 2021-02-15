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大年初四　台南鹿耳門天后宮台灣年「迎喜神」

▲台南市鹿耳門天后宮台灣年魅力四射，辛丑年年新春期間數萬民眾湧入，大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦「迎喜神」盛典，持續大過年喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹿耳門天后宮台灣年魅力四射，辛丑年年新春期間數萬民眾湧入，大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦「迎喜神」盛典，持續大過年喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮台灣年魅力四射，新春期間數萬民眾湧入，雖有疫情風險顧慮，廟方取消或縮辦活動，但仍擋不住歡欣年節的熱鬧氛圍，眾善信按例為嶄新的一年，祈求平安與財富！許願牌、賜通寶、點燈、過七星平安橋等處，仍然大排長龍，大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦「迎喜神」盛典，持續大過年喜氣。

文化季的重頭大戲－迎喜神大盛典，全部過程分成備禮、駕前禮、啟禮、迎喜神和送媽祖五大階段，於大年初四上午10時15分隆重豋場，今年堂堂邁入第29個年頭，因新冠肺炎風險仍在，取消駕前樂舞、五寶舞、三獻舞，三獻禮也濃縮！仍然匯集不少熱心民眾。

▲台南市鹿耳門天后宮台灣年魅力四射，辛丑年年新春期間數萬民眾湧入，大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦「迎喜神」盛典，持續大過年喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

按民間傳說：眾神明於農曆12月24送神日回天庭述職，於大年初四重返人間，因此，大家歡喜齊聚共迎喜神，分享祥瑞喜氣，共霑雨露之神恩！迎喜神大典儀式肅穆威嚴，以明朝古禮為根據，在祭典專家陳忠煌老師擔任的典儀官指揮下，大典執事人員著傳統古制改良之明式服裝，以禮樂恭迎喜神，旗隊、儀衛隊、鳳仙隊、禮官等進退有序，從舊傳統中去蕪存菁，納入新智慧與創意，展現台灣新廟會文化精神，活化台灣節慶祭典，豎立起鹿耳門天后宮的獨特招牌，同時也是參與者一種非凡的體驗和歷練！

今年迎喜神大典由蔡語嫣任正獻官，陳政揚為監禮官，黃順龍為奉饌官，吳宜姍為讀祝官，祭典專家陳忠煌擔任典儀官，台南科技大學音樂系教授杜潔明任典樂官，校長潘秀妲所帶領的顯宮國小國樂團，負責現場禮樂之演奏；統程科技王李明陽董事長奉請開基媽祖登祭壇。昨大年初四，風和日麗好天氣，10時15分，「迎喜神」盛典正式展開，台上、台下喜氣連連。盛典經備禮、駕前禮、啟禮、三獻禮、撤饌、望燎等禮序，於11時餘圓滿結束。

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