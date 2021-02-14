台南直播主遭擄…爆「睡人女友+騙300萬」被尋仇！知情人曝綠帽男現況

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名綽號「阿凱」的唐姓直播主驚傳外出購物時遭人押走凌虐，還被迫脫光衣服錄影、逼迫唱歌等，直到付出60萬元贖金才終於獲釋。對於阿凱遭擄原因，警方三緘其口，但外界盛傳，阿凱是因為睡了友人「阿龍」的女友小晴，還以話術誆騙小晴300萬，阿龍不甘天上平白無故掉下一頂大綠帽，才會憤而找來角頭喬事，進而衍生事端；但知情人士卻向《ETtoday新聞雲》透露，整件事自始至終「根本就沒有所謂的300萬」，且現在阿龍也不好過，連車子也被角頭小弟砸毀。

▲阿凱上月外出時遭到數名不詳人士擄走凌虐長達2天。（圖／翻攝臉書、讀者提供）

警方調查，阿凱在臉書直播販售精品服飾，是小有名氣的直播主，不料阿凱上月21日晚間出門前往安平區健康三街超商購物時，卻突然遭到數名身分不詳的男子擄走押上車，手腳遭上銬軟禁長達2天之久，期間阿凱遭到惡煞凌虐，不但被迫在鏡頭前脫光衣服裸露身軀，還被強逼唱歌，直到惡煞收到阿凱親友支付的60萬元贖金後，才終於還他自由；而阿凱在獲釋後也立刻報警，但疑似因心裡有陰影，至今仍未公開露面。

對於這起直播主遭擄案，警方強調依程序受理報案，且第一時間即成立專案小組全力偵辦，現已查獲6名犯嫌、以及長短槍械等物證，惟目前仍有部分共犯在逃，警方正進一步積極追緝中，並無吃案、包庇一事。雖然台南市第四分局副分局長潘顧天出面針對本案進行簡短說明，但對於關鍵案情，包括惡煞擄人原因、阿凱是否遭到凌虐、究竟支付多少贖金等問題，警方三緘其口，以「偵查不公開」為由不再多做說明。

▲阿凱在臉書上經營直播販售精品服飾，在網路上小有名氣。（圖／翻攝臉書）

外界盛傳，阿凱透過網路與好友阿龍的女友小晴結識，2人不但發展出曖昧關係，甚至還曾同床共眠，阿凱更靠著話術從小晴身上騙走300萬元；阿龍得知女友人財兩失、且自己戴了頂大綠帽後氣不過，憤而找來當地角頭「出面喬」，要阿凱吐錢、給個交代，隨後才衍生出擄人凌虐事端；此外，道上還傳出消息，阿凱友人支付的60萬元贖金中，阿龍就拿走了一大半，剩下的才轉交給該名「喬事角頭」。

針對這一道上消息，知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，從頭到尾根本就沒有什麼300萬元，況且小晴身上也拿不出300萬，整起事件就是單純地「阿龍不滿女友被追走、想要教訓阿凱」而已，所以才會找來角頭處理此事。知情人士指出，該名角頭在介入後，了解阿凱小有名氣，且出入又以跑車代步，認為他有錢，想趁機敲詐一筆，因此才有後續擄人勒贖一事。

知情人士表示，該名角頭事後不但獨吞了所有的贖金，還企圖想把整起事件製造成債務糾紛，並要沒有分到一分一毫的阿龍一肩扛下，但阿龍不從，甚至還轉當汙點證人反咬，因此遭到該名角頭教唆小弟砸車報復。但對於這一說法，目前警方僅表示該案正在偵辦中，暫無法透露相關細節進度。