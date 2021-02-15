西洋情人節　夫妻、情侶共遊台南好甜蜜

▲台南市大年初三，各廟宇、觀光景點湧入大量人潮，享受溫馨甜密的滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初三台南天氣晴朗氣候宜人，是個適合全家出遊走春的好日子，加上適逢西洋情人節，助長夫妻、情侶檔出遊動力，台南各處景點均可見銀髮夫婦結伴同行、夫妻帶著小孩遊憩、年輕情侶曬恩愛的溫馨畫面。

台南市長黃偉哲除祝福天下有情人終成眷屬，並表示台南號稱全糖城市，利用春節期間拜訪親戚朋友之餘，不妨也帶著心上人一起到台南走走，感受台南的甜蜜滋味。市府已超前部屬準備好迎接各地遊客來台南遊玩的防疫作業，希望每位來台南玩的遊客都能既安心又恩愛。台南有許多約會秘境，歡迎大家把握春節剩下幾天假期，一起來台南吃喝玩樂甜蜜過春節，而且既然都到台南了，不妨也就留宿多住一晚吧！

根據市府觀旅局統計，大年初三各景點再度湧現人潮，除了廟宇拜拜祈求平安是的必遊行程外，在情人節當天，各地月老更是受歡迎。台南的鹿耳門天后宮、土城鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府、祀典武廟、大天后宮、大觀音亭及重慶寺有著府城知名的七大月老，分別掌管七種不同的姻緣，經統計今天總共計超過30萬人次拜拜祈求好運氣和好緣分。

另外，市區適合情侶漫步逛街、品嘗台南在地甜蜜美食的熱門景區，如國華海安商圈及赤崁文化園區等約計有 5千人次，台南的觀光重鎮安平也有許多人觀光，如漁光島、觀夕平台及安平老街等也湧入超過2萬人次觀賞美麗的夕陽和美景。而德元埤及葫蘆埤也雙雙超過5千人次遊覽，具有藝文展覽的台南美術館及奇美博物館也都有近萬人進場薰陶於藝文氣息中。

春節連假還有兩天假期，且中央氣象局也預告好天氣到初五為止，所以要把握所剩不多的春節假期，趕快規劃到台南遊玩，如山區的新興景點-台南水上花園博物館，因地形開闊再加上戶外環境的優勢，成為網美拍照的首選。烏山頭水庫風景區及曾文水庫風景區更是適合帶一家大小到此處遊玩觀賞自然風景，另外富含教育功能的頑皮世界，因有著完整的防疫措施及深受大小朋友喜愛的可愛動物們，絕對是連假期間戶外走春的好去處。

觀旅局局長郭貞慧表示，感謝這麼多遊客選擇到台南觀光，而且全都遵守了防疫措施，所以台南一定是最心安的觀光首選都市。大年初三巧遇西洋情人節，台南曾是製糖大本營，有帶甘味的美食、甜蜜的各式飲料、甜蜜的景點、甜蜜的打卡點，來台南旅遊吃美食絕對讓感情甜蜜加倍。而與另一半漫步在尖山埤江南渡假村的幸福鳥居與幸福步道、或是相約於浪漫夢幻的安平潮汐中，一起搭船遊運河賞夜景，也是一種專屬於台南的幸福。加上春節期間，很多景點也都還有春節系列活動，像是德元埤的「牛轉乾坤犇雙埤」及虎頭埤風景區有「牛轉虎埤迎新春」等，歡迎來台南旅遊的遊客到2021台南行春網（https://2021tainan-newyear.com/）查詢相關資訊。此外，市府於春節連假最後期間特地準備驚喜彩蛋，就是在地十二家廟宇共同提供的平安符袋，希望讓出門在外的遊子，在疫情期間能帶著故鄉的祝福，永保平安健康。在2月15、16日早上10時至11時的高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站發放，讓大家攜帶平安符返回工作崗位。

經典不敗、滋潤不膩

