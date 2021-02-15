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快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢4分鐘撲滅

▲台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，消防人員僅花4分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，消防人員僅花4分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初四，台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，台南市消防局據報火速派員前往搶救，消防人員僅花分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍，目前起火原因及死者身分由消防局同佳里分局調查處理中。

▲台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，消防人員僅花4分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於15日上午10時16分許接報指七股區龍山里發生1起汽車火警，119馬上派出七股消防隊3車6人前往搶救。七股消防車組於10時26分到場，馬上進行射水灌救，火勢於10時28分許撲滅，惟勘查車體發現包括駕駛人共有2人已成為焦屍。

▲台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，消防人員僅花4分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據初步了解，但該處納骨塔人員發現濃煙，先打電話向119通報火警後再打110向警方報案，七股車組到達現場時，整部車起火，火勢已燒出車外，台南市佳里分局警方也在現場管制交通，納骨塔人員向警、消表示，不確定是車輛行駛中起火，抑或是車輛停止中起火！

 ▲台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，消防人員僅花4分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局警方在現場拉起封鎖線，並進行勘查測繪蒐證，警方表示將調閱附近監視器，並報請檢察官相驗查明起火原因及死者身分中。

初步了解，該火燒車車主疑為台南善化區人，警方目前已通知車主前來協助指認死者身分，惟因死者已成難以辨認的焦屍，可能需採檢體送驗比對DNA才能確認真實身分。

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