大年初二勤拜廟　黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

▲台南市長黃偉哲大年初二馬不停蹄地至各地宮廟祈福，立委王定宇、市議員李偉智、鄭佳欣及吳禹寰也陪同一起祈求神明護佑台南市民闔家平安萬事如意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲大年初二馬不停蹄地至各地宮廟祈福，早上先到安平開台天后宮、安平觀音亭、中西區福德祠及麻豆代天府上香，下午則至安定保安宮、新化太子宮及龍崎文衡殿參拜，立委王定宇、市議員李偉智、鄭佳欣及吳禹寰也陪同一起祈求神明護佑188萬台南市民闔家平安萬事如意。





所謂「初一早、初二早、初三睡到飽」，意思是指過年頭兩天都要起大早，初三才可以好好補眠睡到飽，不過難得的春節假期相信大家都會把握機會闔家出遊。市長黃偉哲表示，14日是大年初三，民眾睡飽之後可與家人一起外出「走春」，無論是到新化老街來趟老建築與美食小吃的輕旅行，或是到安定採買「安定三寶：胡麻油、蘆筍、無患子」，皆可讓大家好吃好玩，滿載而歸。





另外，市長黃偉哲也邀請大家夜晚到龍崎「空山祭」會場，體驗絕美光影之美！台南龍崎光節「空山祭」有別於傳統燈會相當地寧靜，且依照虎形山公園的地勢做出各種燈飾與意境創作，是非常大受好評的台南限定景點。空山祭除了有大型藝術裝置與互動體驗點燈外，還舉辦「崎聚農創市集」，增加在地農創、手作的展出空間，空山祭展期至2月28日，歡迎民眾攜家帶眷一同來龍崎，感受光與影的浪漫。記得到活動會場也要遵守防疫規定，配戴口罩及保持安全社交距離，安心出遊，健康平安過好年。

經典不敗、滋潤不膩

