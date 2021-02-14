大年初四台南市路邊停車恢復收費　交通局：提升週轉率擴大停車供給

▲台南市路邊停車格從2月15日大年初四起恢復停車收費，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應春節期間的大量車潮的停車需求，台南市路邊停車格從2月15日大年初四起恢復停車收費，台南市政府交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況，同時，使用APP線上繳費還有每筆折扣2元的優惠。

交通局局長王銘德表示，今年春節連續假期台南地區的旅宿住房率超過8成，顯示台南市仍為熱門的旅遊景點，同時也吸引大量的人潮車潮，停車需求大增，必須公平合理分配有限的停車資源，才能讓返家團圓的市民和來台南的遊客，都能順暢出遊。

交通局長王銘德指出，15日（大年初四）台南市路邊停車格恢復停車收費，可免除車輛在春節連假期間長期佔用停車格的情形，大幅提升停車格位周轉率，提高使用效率，更方便遊客來往各觀光景點遊覽、享用美食。

交通局呼籲，大台南地區的路邊停車格有70％已完成智慧化管理，民眾可以下載「台南好停」APP，在出門前查詢目的地鄰近停車格位的即時資訊規劃行程，就能避免臨時找不到停車格位而影響遊興，另外，使用APP線上繳納停車費，還能享有每筆折扣2元的優惠，歡迎多加利用。

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