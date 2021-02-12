新北警副局長溫枝發拜年發紅包　激勵海山警士氣基層倍感溫馨

▲新北警副局長溫枝發（右）拜年發紅包，激勵海山警士氣基層倍感溫馨。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局副局長溫枝發2月12日大年初一，下午代表局長特別前往海山警分局海山所、新海所、文聖所及埔墘所，慰問春節期間執勤的員警們，逐一向大家拜年及發送紅包，感謝警察弟兄在家人團聚之際，仍堅守工作崗位，維持地方治安平穩及交通順暢，令轄區居民安心過好年，現場氣氛相當和樂溫馨。

▲新北警副局長溫枝發至海山所慰問，讓基層警察人員驚喜萬分。

因應疫情，新北警副局長溫枝發進入各派出所時，也主動讓值班員警以酒精消毒及測量體溫，做好防疫榜樣，隨後也不忘叮囑在場員警相關防疫措施，提醒要戴好口罩勤洗手，注意保持社交距離，強調保護自身健康的重要性。

新北警副局長溫枝發表示，春節期間新北警犧牲假期，維護治安及交通不鬆懈，慰勉仍堅守崗位的執勤員警們，並與同仁加油打氣，提醒務必注意身體狀況及執勤安全，期許持續為轄區的治安、交通與為民服務等工作全力以赴，營造安居樂業的環境。

▲新北警副局長溫枝發至新海所基層慰問員警同仁。

▲新北警副局長溫枝發至文聖所慰問基層員警同仁。

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