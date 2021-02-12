▲新北25家觀光工廠慶新年，金牛迎春好康優惠報你知。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假還沒想好行程嗎？新北市觀光工廠是您走春出遊的最佳選擇，不僅能讓大朋友放鬆休假，也能讓小朋友體驗DIY，邊學習還能動手玩，今年春節新北市觀光工廠將從初二起陸續開館，在春節期間推出許多優惠活動及贈品讓大家索取，如紅包抽獎、滿額贈禮、商品折扣、DIY優惠價等，絕對讓大家滿載而歸。

經發局長何怡明表示，新北市多達25家的觀光工廠及產業文化館，這些各具特色的觀光工廠與新北市的小吃、古蹟、廟宇、自然風光結合，非常適合全家走春出遊。在疫情期間，為確保安全的旅遊環境，新北市觀光工廠積極配合防疫措施，除要求工作人員一律配戴口罩、針對入館民眾進行額溫管制與酒精消毒外，並定時進行環境消毒，用心做好防護工作，同時也呼籲民眾，到觀光工廠請務必配戴口罩，讓大家可以安心玩、安心購。

親子同樂互動上，2020年新開幕的卡滋爆米花觀光工廠樂園，園區內不只有專人導覽的DIY體驗、互動遊戲挑戰外，還有多種口味的爆米花讓民眾可以免費品嚐，新年期間也特別提供桶裝爆米花買五送一的優惠。另外，聖瑪莉丹麥麵包莊園除了提供免費試吃美味麵包外，還能讓小朋友體驗小小烘焙師，體驗好吃又好玩的課程，以及VR虛擬實境觀看麵包製程，春節商品更提供2件88折優惠價，歡迎民眾到現場搶購。

新北市觀光工廠準備各種超值的好康優惠，連淨綠色科技概念館免費參觀與DIY體驗、香帥蛋糕芋製所免費參觀與品嚐蛋糕、手信坊創意和菓子文化館免費參觀與消費滿千折百、王子創意文具國滿20元即可抽紅包抽抽樂、許新旺陶瓷紀念博物館打卡按讚抽限量紅包。

▲傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，可增加客源、提升品牌形象與產業價值。

另外，吳福洋襪子故事館百年手搖機DIY課程送開運好襪、阮的肉干產業概念館肉干紅包盒特價、維格餅家鳳梨酥夢工場滿666元贈古早味鳳黃酥1盒、茶山房肥皂文化體驗館限定皂品第2件半價、愛皮嘻時尚文創工坊精品商品5折起、玉美人孕婦裝觀光工廠服飾商品特價99元起、新北市觀光工廠過年營業時間與春節優惠活動一次幫您網羅，詳情請上「新北市政府經濟發展局」網站查詢。

經發局表示，傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，可增加客源、提升品牌形象與產業價值，雖然今年受疫情影響，但仍有不少業者盼能轉型觀光再造新契機，今年輔導轉型計畫受理申請至2021年2月28日止，只要產業具有教育價值，領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域符合相關法規，並有空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，新北市府將安排專人協助診斷評估發展條件，詳情請上「新北市政府經濟發展局」網站查詢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版