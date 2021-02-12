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新北合法優質休閒農場春遊趣　金牛迎春體驗古早農村樂活

▲新北合法優質休閒農場春遊趣 金牛迎春體驗古早農村樂活。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市三芝區「牧蜂休閒農場」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節期間許多市民朋友都會趁連假來趟家族旅行，慰勞一年的辛勞，新北市內有多家合法經營的優質「休閒農場」，適合闔家大小過年時節一同出遊，不僅能享受自然生態環境及手作樂趣，更有多項年節優惠提供給民眾，歡迎各位朋友們連假期間到新北市休閒農場走春。

新北市環山臨海，擁有多樣地理環境及生態資源，不僅有綠竹筍、茶葉、甘藷等優質農產，也有多家休閒農場，例如淡水區「北新有機休閒農場」，園主簡連生曾獲頒農業界最高殊榮「神農獎」，農場主打有機蔬果栽培以及有機農業推廣，農場也設置有機農業生活體驗教室，不管是想體驗親自耕作還是製做手工點心。

▲新北合法優質休閒農場春遊趣 金牛迎春體驗古早農村樂活。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市雙溪區「平林休閒農場」。

農業局表示，鄰近三芝區芝柏山莊的「牧蜂休閒農場」，農場三面環山，佔地將近3公頃，農場內以生態農法養殖多達500箱蜜蜂，並主打藉由開放式農場及生態教學的方式讓民眾了解不同農作方式對於自然的影響，不管是蜜蜂的習性、生態、安全知識，以及蜜蜂產品的生產、真假蜂蜜的分別。

年節期間亦有多家休閒農場推出專屬優惠，五股區「準休閒農場」是新北市唯一一間位於都會地區的休閒農場，場內設有蘭花園、生態池、瀑布與生態步道等設施，農場也設有蝴蝶館、生態館及DIY體驗區等，提供民眾彩繪盆栽、風箏、拓印環保袋等手作活動，並有專人提供生態教育服務。

▲新北合法優質休閒農場春遊趣 金牛迎春體驗古早農村樂活。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市五股區「準休閒農場」。

農業局說，雙溪區「雙溪平林休閒農場」以生態發展為主軸，園內有多個生態主題區，生態資源豐富，農場也設有農村體驗區，展示龍骨水車及石窯等農村器具，讓遊客感受古早農村生活，並提供多種DIY活動。

農業局長李玟表示，新北市目前共有15家休閒農場，分佈於五股、淡水、三芝、雙溪及金山等區，每家農場都各有特色，相關資訊可上「農業易遊網」查詢，歡迎大家過年到新北市的休閒農場春遊，農業局在此也呼籲市民朋友，外出遊玩務必戴上口罩並保持社交安全距離，做好防疫措施，開心出門，安心回家。

▲新北合法優質休閒農場春遊趣 金牛迎春體驗古早農村樂活。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市淡水區「北新有機休閒農場」。

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