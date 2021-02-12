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萬里「龜吼漁夫市集」春節採買　生猛海鮮尚青最澎湃

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節不打烊 生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供）

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節採買，生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「龜吼漁夫市集」歡慶新年，舉辦開春賀歲贈紅包活動，2月12日至2月16日（初一至初五）每日提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可以拿到百元紅包，歡迎闔家一起到龜吼漁夫市集採買尚青的海產，為闔家團圓的年節加菜！

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節不打烊 生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼漁夫市集周邊眾多打卡熱點深受民眾歡迎。

龜吼漁夫市集發紅包，祝您發大財

龜吼漁夫市集內共有43家攤商，販售自家漁船捕撈的當季漁獲，更是萬里蟹的主要產地之一，成為民眾到北海岸遊玩時必訪的熱門景點。龜吼漁夫市集全年無休（營業時間10:30至17:30），今年舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五每日提供20份百元紅包加菜金，到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可領取百元紅包。

遊客蘇先生表示，「每個周末只要有空就會來龜吼漁夫市集買當季的魚貨，這裡不論是魚還是螃蟹都很新鮮，今天帶全家來吃海鮮，沒想到還有紅包可以拿！真是牛年旺返阿！」市集春節期間主打新北特產萬里蟹、貢寮鮑，以及白鯧、石斑、黑毛、軟絲及透抽等各式當季魚貨，絕對讓年節吃得更澎湃豐盛、年年有魚(餘)!歡迎民眾來龜吼漁夫市集啖海鮮討吉利。

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節不打烊 生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供）

▲漁澳路尚龜吼停車場內增設ATM。

龜吼漁夫市集周邊ATM、交通資訊

漁業處表示，前往龜吼漁夫市集，在漁澳路上「龜吼停車場」，共有81個小客車位，近日場內完成ATM設置，為民眾及附近商家提供更便利的金融服務；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「石角停車場」，共有141個停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達！

漁業處長張麗珍表示，龜吼漁夫市集鄰近美麗的維納斯海岸線，用餐完畢可至周邊螃蟹公園及野柳地質公園拍照打卡，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安，歡迎民眾到龜吼漁夫市集走春，闔家同樂慶新春。

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節不打烊 生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供）

▲石角停車場前往市集步道彩繪圖樣非常童趣可愛且沿途可欣賞無敵美景。

另外，龜吼市集為半戶外開放空間，場內空氣流通，且為因應疫情，攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅及整體環境外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全用餐環境，歡迎民眾闔家來龜吼漁夫市集走春，闔家同樂慶新春。

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節不打烊 生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供）

▲萬里「龜吼漁夫市集」春節不打烊 生猛海鮮尚青最澎湃。（圖／新北市漁業處提供）

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