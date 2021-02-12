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淡水天元宮三色櫻驚艷綻放　追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看

▲淡水天元宮三色櫻驚艷綻放 追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水天元宮三色櫻驚艷綻放，追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

立春2月3日過後，各地陸續綻放的櫻花也掀起賞花友的追櫻熱潮。提到賞櫻勝地，新北市最知名的賞櫻景點，非淡水無極天元宮莫屬。然而今年因為受肺炎疫情影響，天元宮配合政府防疫措施，已公告表示呼籲民眾暫時不要到天元宮賞花，改至賞花快報粉絲頁或「櫻花稼期」網站線上賞櫻，以避免民眾近距離接觸，造成群聚感染導致疫情擴散。

天元宮表示，雖已呼籲民眾不要前來，但粗估每日仍約有6000以上人次湧入。目前廟方設置單一進出口進行管控，入廟前須量測額溫，並提供酒精供參拜民眾手部消毒，以及要求須配戴口罩，尚未限制民眾進入；但廟方也在評估民眾湧入情形，倘若無法保持安全社交距離，也不排除關閉進出口封山並謝絕來訪，請民眾體諒，一切以防疫優先、避免群聚。

▲淡水天元宮三色櫻驚艷綻放 追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看。（圖／新北市景觀處提供）

▲每年2、3月天元宮後山的三色櫻跟天壇周圍的吉野櫻接續綻放。

新北市景觀處表示，每年2、3月天元宮後山的三色櫻跟天壇周圍的吉野櫻接續綻放，美麗粉嫩的櫻花海與雄偉壯麗的真元天壇建物相映，極具獨特性，每逢花季時，一直是許多賞花民眾及攝影同好，取景拍照的熱門景點。

景觀處說，但天元宮除了是賞櫻勝地外，更是當地重要信仰中心之一，春節參拜信眾與花季遊客疊加人潮眾多；新北市景觀處除協助天元宮加強防疫外，也會於「賞花快報」粉絲頁及「櫻花稼期」網站更新花況，請民眾多加利用。

民眾若是想要到戶外走走，滬尾櫻花大道或是三芝青山路也是不錯的選擇，這兩地都屬於戶外開放空間，滬尾櫻花大道只要搭淡海輕軌到淡金鄧公站（V03）出站後，步行約100公尺即可到達。目前花開約7成，只要佩戴好口罩、維持適當社交距離，也可以邊散步健行邊安心欣賞美麗的山櫻美景。

▲淡水天元宮三色櫻驚艷綻放 追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看。（圖／新北市景觀處提供）

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