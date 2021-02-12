我拿「至尊牌」！男子秒被逮　南警：法律無假期

▲台南市警三分局大初一下午，在安南區公學路6段巷內一處工寮鐵皮屋，查獲12人天九牌賭場，現場查扣抽頭金新台幣200元、賭資7900元、天九牌紙牌13副等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局大初一下午2時50分許，在安南區公學路6段巷內一處工寮鐵皮屋，由偵查隊隊長林雲豪、督察組組長吳東嶸及安佃派出所所長祝岩等率員，查獲12人天九牌賭場，現場查扣抽頭金新台幣200元、賭資7900元、天九牌紙牌13副等證物，60歲黃姓屋主兼主持人訊後依賭博罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，另黃姓賭客等11人依社會秩序維護法裁處。

台南市警三分局表示，警方到場時還有賭客賭到渾然忘我，大喊「我拿天「至尊牌」啦！」，下一秒才驚覺已被便衣警察包圍，現場更有賭客表示這是年節賭博，似乎認為過年期間賭博理所當然。但警方表示，過去破獲職業賭場時就曾聽賭客抱怨「警察在過年期間不是不會抓賭博嗎？不是可以賭到初五開工日嗎？」，但警方嚴正呼籲民眾不要有錯誤迷失，「法律無假期」，不論什麼樣的日子，三分局隨時都做好攻克職業賭場的準備。

市警三分局表示，該賭場所在工寮位於田園之中，平常為附近居民務農休息處所，而工寮屋主本身也是農夫，卻在過年期間將工寮化身為職業賭場，然而大年初一無人在農地耕作，工寮卻聚集那麼多人引起警方注意，並依法蒐證取締，警方也發現該賭場內的賭客幾乎都是附近居民，在該處飲酒賭博，似乎誤認為年節期間是法律空窗期，在職業賭場賭博也無妨，殊不知在大年初一當天全被警方帶回偵辦。

市警三分局分局長朱信憲表示，今天是春節連假的第三天，而第三分局在3天內取締2處職業賭場，在在顯示「警察執法無假期」，也展現警方打擊賭場的決心；賭場容易衍生各類案件，不論是幫派、黑道、毒品及暴力案件都會波及到無辜的市民，警方絕不容忍，所以不論職業賭場規模大小，三分局都會持續掃蕩，嚴正執法，民眾千萬不要在年節期間心存僥倖，挑戰警方取締職業賭場的決心。

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