以通訊行掩護招募街友辦人頭門號　南警打詐專案逮241人收押20人

▲台南市警察局執行「同步打擊詐欺專案行動」，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，共計查獲23件、241人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局自1月18日起至29日執行「同步打擊詐欺專案行動」，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，共計查獲23件、241人，法院裁定羈押犯嫌20人，並查扣不法所得新台幣633萬餘元，有效阻斷詐騙集團運作金流，與執行前1個月相較，每日詐欺發生件數下降近2成，確實發揮打擊成效。

專案期間破獲詐欺集團作案手法主要以「假冒檢警機構」、「猜猜我是誰」、「假投資」及「假網拍」類型為大宗，詐欺話術日新月異，尤其盛行之「猜猜我是誰」詐騙手法，係以國內人頭門號假冒親友向被害人行騙，台南市刑警大隊近期所破獲呼姓主嫌等30餘人以通訊行為掩護，招募需錢孔急之遊民，以辦門號換現金之方式購買人頭門號，再轉賣詐欺集團案進行詐騙，本案偵破後有效阻斷人頭門號流通，減少是類詐騙案件之成功案例。

另刑大科技偵查隊也偵辦移送以謝姓主嫌及機房成員17人之詐欺集團，以俗稱假檢警之假冒公務機構手法為話術，誘騙民眾上當後，假借轉介及假冒不同公務機構取信被害人，待民眾鬆懈屈服後交付金錢，牟取暴利。

市警局局長方仰寧表示，警方在春節連假前強力打擊詐欺犯罪的一切作為，無非是希望藉由案件的偵破能夠有效遏止詐欺犯罪的發生，防止民眾繼續受騙，讓市民能夠安心過好年。

此外，市長黃偉哲特別重視台南市攔阻詐騙工作，防止民眾財產被害，2020年全年度台南市警方與金融機構、超商共同攔阻詐騙案共計1219件、攔阻金額逾新台幣2億2789萬元，另車手提款次數2466次，較去2019年3209次亦減少743次！在金融機構當中尤以中國信託商業銀行各分行最為突出，一整年在各行員的謹慎細心之下攔阻件數高達169件之多。

市長黃偉哲對於攔阻有功者義德感懷於心，為表達誠摯謝意，依據每件攔阻詐騙案件，逐一撰寫感謝信函至其總行高層表達致謝，長期以來南市警聯手金融機構及超商賣場行（店）員合作防制詐騙的亮眼成績一直以來都是相當受到肯定，並被多家媒體報導為「最難詐騙的城市」。

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