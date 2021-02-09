開賭了！23男女「天九牌對決」拚過年　20到30歲全是無業年輕人

▲台南市警五分局查獲天九牌職業賭場，緝獲吳姓主持人及賭客共23人，全部依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局，實施「2011年加強重要節日安全維護工作」，淨化春節前治安，於春節假期前破獲1起天九牌賭場，查獲賭場負責人及賭客共19男4女共23人，扣得賭資22750元、抽頭金780元、賭具等證物，全數帶回分局偵辦。

春節期間警方嚴厲抓賭，各賭場都以流動式躲避警察追緝，台南市警五分局情蒐得知北區武聖路一處民宅，常有不特定人出入，疑似有賭博情事，經連日派員埋伏探訪，搜集相關事證後，向台南地院聲請搜索票獲准，警方見時機成熟，於9日凌晨持搜索票突襲該民宅3樓，賭客驚慌失措，警方現場查獲未滿25歲吳姓莊家兼場主主持天九牌賭場，賭客18男4女，共查獲23人，查扣賭資新台幣22750元、抽頭金780元、天九牌（開封）1副、骰子39顆等證物。

警方清查後賭客身分，發現場內賭客竟都是年輕族群，其中年齡最小的未滿20歲，最大也不到30歲，這些年輕賭客大都無業，不同以往所查獲之玩天九牌的賭客都是中老年齡層居多，全案訊後將吳姓莊家依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

五分局長李名昌表達嚴正執法之決心，不論春節或是平日，絕不容許非法賭博行為，會針對職業性大賭場，及街頭賭博嚴加掃蕩，希望藉由警方的強力掃蕩作為，杜絕衍生之社會治安事件，另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

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