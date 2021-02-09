「機車壞了沒錢修」男隨機按鈴騙錢被PO網　警抓到人了

記者林悅／台南報導

有網友PO文提醒有1名男子出沒在台南新營、柳營、善化及官田區等地，隨機按住家門鈴向住戶借款，疑似詐騙行為，經警方清查確有民眾受騙，因係跨區連續行騙，台南市警局成立聯合專案小組，於9日上午在東區拘提36歲齊姓男子到案，初步查出犯案至少5起，除擴大偵辦，並依詐欺罪嫌送辦。

▲台南市警方查獲36歲齊姓犯嫌到案，查出至少涉案5起，依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，近期在台南新營、柳營、善化及官田區等地區性網路社群反映，有同一名不明男子出沒在上述區域，以相同手法，隨機按住家門鈴，佯稱為附近鄰居，表示自用機車故障，因經濟狀況不佳，急需借錢修理驅車北上，向民眾借款行騙，如遇住戶質疑，再藉口趁機離開；近期警方已陸續接獲民眾反映。

台南市警察局長方仰寧相當重視，指示刑事警察大隊、新營分局、善化分局及麻豆分局全力投入偵辦，並發揮團隊精神，整合相關情資，並報請台南地檢署檢察官指揮，警方掌握嫌犯特徵及動態後，9日上午在東區拘提齊姓犯嫌到案，目前查出已有5件受害案件，將陸續擴大清查辦理，全案警詢後依違反刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。





春節年假期間，警察局相當重視與民眾生活息息相關的事件，對於此類影響民心安定之案件，警察機關必會盡全力剷除不法，以安民心，讓民眾過個好年，同時呼籲民眾如有遭到類此詐騙手法，請儘速向警察機關報案。

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