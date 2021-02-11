趕圍爐前領年菜！海霸王外帶訂單1700份　泰式限定年菜已搶完

▲今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳詩璧／台北報導

今年受到疫情影響，各大飯店、餐廳的外帶年菜的訂單比起內用來得多，今（11日）除夕，不少民眾中午過後就陸續到飯店取餐，以海霸王來看，光是外帶今年就準備了1700份，數量相當驚人。

下午2點開始，海霸王陸續出現取年菜的民眾，根據業者的統計今天內用有300桌，外帶準備了1700份，以內用來看，訂桌數量比起往年少一些，業者推估是和疫情期間，民眾想在家裡圍爐，避免群聚有關。





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▲▼海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▼海霸王還把桌椅集中挪開，才夠地方擺放預訂好的年菜。（圖／記者呂佳賢攝）

▼打包好的年菜全放在紅色手提紙盒內，方便民眾取餐時提走。（圖／記者呂佳賢攝）

年菜除了選老字號，也可以選用異國料理，榮獲米其林一星肯定，來自泰國的『Somtum Der 頌丹樂』今年也推出外帶和內用年菜各50組，預訂相當踴躍，外帶部份是『年年有魚金多蝦超澎湃限定組合』，內含金錢蝦餅佐秘梅醬（8入）、頌丹樂秘醬烤豬排、伊善酥炸鱸魚。2月9日起開放取餐將持續到13日。

▲▼泰式米其林一星餐廳頌丹樂推出泰好吃農曆年限定套餐及年菜外帶，上為金錢蝦餅佐秘梅醬，下為秘醬豬排。（圖／業者提供）

內用部份則是推出『頌慶牛轉四人套餐』，限量50組，預訂到的民眾能享用各式泰式伊善美食，包含香烤松阪豬青木瓜沙拉、伊善手工香炸春捲、象徵荷包滿載的金錢蝦餅佐秘梅醬、頌丹樂秘醬烤豬排奶香糯米串、代表年年有魚的伊善香酥炸鱸魚、椰奶酸辣雞湯等，先前開放沒多久就已被搶訂一空。

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