　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

趕圍爐前領年菜！海霸王外帶訂單1700份　泰式限定年菜已搶完

▲▼今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒，業者預估今天內用300桌，外帶1700份，跟往年差不多，內用少了一點。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳詩璧／台北報導

今年受到疫情影響，各大飯店、餐廳的外帶年菜的訂單比起內用來得多，今（11日）除夕，不少民眾中午過後就陸續到飯店取餐，以海霸王來看，光是外帶今年就準備了1700份，數量相當驚人。

下午2點開始，海霸王陸續出現取年菜的民眾，根據業者的統計今天內用有300桌，外帶準備了1700份，以內用來看，訂桌數量比起往年少一些，業者推估是和疫情期間，民眾想在家裡圍爐，避免群聚有關。

▲▼今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒，業者預估今天內用300桌，外帶1700份，跟往年差不多，內用少了一點。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒，業者預估今天內用300桌，外帶1700份，跟往年差不多，內用少了一點。（圖／記者呂佳賢攝）

▼海霸王還把桌椅集中挪開，才夠地方擺放預訂好的年菜。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒，業者預估今天內用300桌，外帶1700份，跟往年差不多，內用少了一點。（圖／記者呂佳賢攝）

▼打包好的年菜全放在紅色手提紙盒內，方便民眾取餐時提走。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼今年受疫情影響，民眾年菜大都是外帶，海霸王下午兩點多開始陸續有民眾到店取年菜，配合防疫手部消毒，業者預估今天內用300桌，外帶1700份，跟往年差不多，內用少了一點。（圖／記者呂佳賢攝）

年菜除了選老字號，也可以選用異國料理，榮獲米其林一星肯定，來自泰國的『Somtum Der 頌丹樂』今年也推出外帶和內用年菜各50組，預訂相當踴躍，外帶部份是『年年有魚金多蝦超澎湃限定組合』，內含金錢蝦餅佐秘梅醬（8入）、頌丹樂秘醬烤豬排、伊善酥炸鱸魚。2月9日起開放取餐將持續到13日。

▲▼泰式米其林一星餐廳頌丹樂推出泰好吃農曆年限定套餐及年菜外帶。（圖／業者提供）

▲▼泰式米其林一星餐廳頌丹樂推出泰好吃農曆年限定套餐及年菜外帶，上為金錢蝦餅佐秘梅醬，下為秘醬豬排。（圖／業者提供）

▲▼泰式米其林一星餐廳頌丹樂推出泰好吃農曆年限定套餐及年菜外帶。（圖／業者提供）

內用部份則是推出『頌慶牛轉四人套餐』，限量50組，預訂到的民眾能享用各式泰式伊善美食，包含香烤松阪豬青木瓜沙拉、伊善手工香炸春捲、象徵荷包滿載的金錢蝦餅佐秘梅醬、頌丹樂秘醬烤豬排奶香糯米串、代表年年有魚的伊善香酥炸鱸魚、椰奶酸辣雞湯等，先前開放沒多久就已被搶訂一空。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
甜美虎牙妹「裸體圍裙」轉身穿幫！渾圓F奶彈出被看光
如廁先經過「摸乳巷」！他曝租屋處超狂設計　見走廊盡頭噴笑
女導演控性騷擾問律師後再發聲！曾國城回應了
紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」添福氣
澎恰恰公布遭討債影片！健康亮紅燈近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「新春第一炮」有玄機！避開老鼠娶親日　「這天」開機精銀滿堂

哪個口味最好吃？「肯德基蛋撻」爆熱議　鄉民沒猶豫：必點這個

趕圍爐前領年菜！海霸王外帶訂單1700份　泰式限定年菜已搶完

用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範

搭高鐵免費吃火鍋！住「這10間飯店」一晚1300元　車票再打7折

錢滾錢！開工紅包秒花斷財路　多一步驟好運翻倍

從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

初一湧現出遊潮！國道「5大地雷路段」曝　國5北向塞到深夜

麥當勞雞腿堡「咬一口苦的」！他掀開一看驚呆　網幫QQ：新口味

牛年占卜「2021年如何達成夢想」？抽一張牌給你指引

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

「新春第一炮」有玄機！避開老鼠娶親日　「這天」開機精銀滿堂

哪個口味最好吃？「肯德基蛋撻」爆熱議　鄉民沒猶豫：必點這個

趕圍爐前領年菜！海霸王外帶訂單1700份　泰式限定年菜已搶完

用藝術改變矯治學校學生　明陽中學吳建德成教育家部落格典範

搭高鐵免費吃火鍋！住「這10間飯店」一晚1300元　車票再打7折

錢滾錢！開工紅包秒花斷財路　多一步驟好運翻倍

從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

初一湧現出遊潮！國道「5大地雷路段」曝　國5北向塞到深夜

麥當勞雞腿堡「咬一口苦的」！他掀開一看驚呆　網幫QQ：新口味

牛年占卜「2021年如何達成夢想」？抽一張牌給你指引

出賽一億人關注　埃及謝莉芙澳網每一步都寫下歷史

研究揭殘酷真相！被「胖死」的英國人　7年前就超越吸菸致死人數

高級日料吃到飽！盤點台北10大人氣Buffet餐廳　還有鼎泰豐進駐

拜登除夕與習近平通話　國民黨：有助緩解區域緊張

NBA英超新春火力全開　ELEVEN體育家族陪您過好年

兒子勸下海！50歲婦哽咽妥協：他女友嫌家裡窮　超賣力賣肉1年

中華職棒新年賀歲　蔡其昌提醒大家記得進場看棒球

10歲女童被綁架！機警清潔工一眼認出嫌犯　「垃圾車堵人」成英雄

富家女玩「性愛遊戲」窒息亡…信用卡詭藏電梯內！疑男友謀財害命

簽約2年…新房東「想終止契約」！小店家崩潰：只賠1個月租金

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

遭性騷被辱：靠脫別裝聖女　辣模告酸民

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

金牛年12生肖事業工作運！屬蛇馬最看俏　3生肖「須特乖」小心老闆變臉

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

甜美虎牙妹「裸體圍裙」轉身側露F奶　渾圓抖彈意外穿幫

30K男騙爸媽過年要上班　原因曝光惹心疼

更多熱門

相關新聞

陳菊拜年感謝第一線防疫人員

陳菊拜年感謝第一線防疫人員

新冠肺炎肆虐超過一年，各國疫情仍險峻，但台灣有賴第一線防疫人員，成功守住確診數低於1千人。對於傳統上農曆除夕是家人團聚的日子，監察院長陳菊11日發文感謝防疫人員，以及在年節期間仍堅守工作崗位的民眾，因為有他們的辛勞，大家才能有平安的假期。

汪扛大把年菜逛市場　魚販前停步

汪扛大把年菜逛市場　魚販前停步

自己挑紅包！歐告咬下香噴壓歲錢

自己挑紅包！歐告咬下香噴壓歲錢

柴柴騎車買年菜　緊握把手笑回眸

柴柴騎車買年菜　緊握把手笑回眸

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

關鍵字：

圍爐泰式外帶年菜除夕年夜飯海霸王

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面