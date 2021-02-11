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年菜大PK！柯文哲當「躺分仔」魚還沒煮熟　網：我整個從頭笑到尾

記者蘇晏男／台北報導

農曆春節到來，除夕夜最重要的事情，莫過於和全家人團圓吃年夜飯；台北市長柯文哲與台北市副市長彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊一同進行年菜分組對決，挑戰30分鐘內做好美味的年菜。不過，由於柯文哲沒有主菜經驗，整場幾乎都在當「躺分仔」，讓彭振聲獨攬大局。對此，民眾黨立委高虹安打趣留言，「彭副好像選錯隊友惹..」。

柯文哲11日於臉書PO出「誰是豬隊友？做菜我最牛！！首長年菜大挑戰」影片，由台北市政府發言人陳智菡負責節目主持，柯文哲與彭振聲一組、蔡炳坤與黃珊珊一組，一同進行年菜大PK。而經過抽籤，「柯彭組」負責煮糖醋白鯧魚，「蔡黃組」則為紅燒獅子頭，且兩組也需要各準備一盤炸年糕。

柯文哲坦言不會做菜，「只有微波爐的經驗」，但彭振聲非常力挺，表示與柯文哲一組不會痛苦，是要相互支援；而蔡炳坤說自己偶爾會下廚，黃珊珊則大方承認「我只會水餃跟火鍋」。

▲文哲與副市長彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊一同進行年菜分組對決。（圖／翻攝自柯文哲臉書影片）

▲文哲與副市長彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊一同進行年菜分組對決。（圖／翻攝自柯文哲臉書影片）

30分鐘的廚藝對決中，只見除柯文哲以外的3名副市長都非常認真做年菜，而柯文哲則在一旁當「躺分仔」，分配任務給彭振聲，引起眾人哈哈大笑。

當柯文哲要處理全魚時，突然「柯醫師」上身，蹦出「這個不用先開肚嗎」等言論，還轉身向同組的彭振聲求救「這魚要怎樣⋯」讓彭振聲趕緊湊到一旁幫忙，連陳智菡都在一旁扶著魚肉，而柯文哲則默默到一旁偷笑。

此外，彭振聲撒鹽醃製魚時，柯文哲還在一旁說：「太鹹了啦，鹽要吃少一點。」彭則以台語淡定回應，「不會啦，這魚很大條」。

有趣的是，柯文哲要準備做醬汁時，一股腦地把所有彭振聲切好的蔬菜放進鍋桌，讓旁人連忙喊「市長要加（沙拉）油」，結果柯誤會大家是替他加油打氣，字幕組也開玩笑打上大大的「沒有在幫你加油啦」。

該年菜比賽也請到專業廚藝老師試吃評比。老師吃到「蔡黃組」紅燒獅子頭時，點頭認可此道菜，並誇讚獅子頭肉吃起來很Q，對於「蔡黃組」稍微焦掉炸年糕，也是給予肯定。

不過，一旁的柯文哲聽到後，則指著糖醋白鯧魚說：「這個比較好啦，這個至少沒有燒焦。」結果老師夾開魚肉時卻發現沒有煮熟，柯文哲還不信「怎麼可能沒熟？」親自試夾後，才喃喃表示「這個沒熟」，笑翻全場。

對於北市首長們製作年菜的影片，有網友留言表示，「我整個從頭笑到尾」、「好有年節的氣氛。祝大家新年快樂!」、「果然是術業有專攻」、「看拿菜刀的手勢只有彭副會做菜」、「哈哈 幕僚很愛玩市長」。高虹安也打趣留言，「彭副好像選錯隊友惹..」。

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