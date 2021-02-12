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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖輯／破門噴漆佔議場、豬內臟滿天飛　立法院2020大亂鬥精華

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲去年立法院審查監察委員人事同意權案，國民黨團抗議陳菊被提名佔領主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院每當處理重大法案，朝野攻防容易演變為肢體衝突，甚至數度躍上國際媒體版面，2020年立法院從審查監察委員人事同意權案，國民黨兩度佔領議場，到下半年主軸「萊豬大戰」的朝野攻防，上演豬內臟大戰，《ETtoday新聞雲》帶您回顧去年立法院大亂鬥精華。

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，遭民進黨立委強勢排除，陳玉珍死守主席台。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，陳玉珍「全副武裝」死守主席台到最後一刻。（圖／記者林敬旻攝）

立法院2020年7月表決監察委員人事同意權案，國民黨立委陳玉珍在主席台死守到最後一刻，甚至使用「S腰帶」把自己「釘」在主席台，成為國民黨「最後防線」，被網友封為女戰神，連民進黨立委羅致政也驚呼「只能說，真的是來自金門戰地！」

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，遭民進黨立委強勢排除，賴品妤跳桌子。（圖／記者林敬旻攝）

▲朝野立委在主席台僵持，台下的賴品妤被捕捉到跳桌子瞬間。（圖／記者林敬旻攝）

監院人事案投票當天，國民黨團二度發動攻勢佔領主席台，一向調皮的賴品妤被捕捉到跳上議場辦公桌移動的畫面，由於主席台上有不少藍綠立委聚集，走道都被占滿，賴品妤為快速移動，直接跳上辦公桌移動，手上還拿著便當跟礦泉水，畫面相當俏皮。

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委潑豬內臟抗議，民進黨立委王美惠為保護蘇貞昌，一手抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

為抗議萊豬進口，國民黨團12度杯葛蘇貞昌施政報告，要求向全民道歉，11月27日蘇貞昌第13度赴立法院施政報告，一上台便遭國民黨團拿出豬內臟、豬皮撒議場，場面相當混亂，最後蘇仍在民進黨立委的人數優勢擁護下，混亂中完成施政報告。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

林為洲從後方架住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

基進黨立委陳柏惟在直播上撂話「不要以為我不敢1打35個」，結果慘遭國民黨立委林為洲鎖喉秒殺。

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