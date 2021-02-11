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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團幹部選舉建立機制　幹事長、書記長由1新系＋1非新系出任

▲▼朝野協商破裂國民黨團議場前召開記者會 民進黨總召柯建銘路過側目。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，民進黨團總召由柯建銘續任，幹事長、書記長則分別由立委劉世芳、羅致政接掌。事實上，民進黨團上個會期在各個派系的角力下，致使黨團幹部人選一度難產，最終在柯建銘等人的協調下達成共識，往後黨團幹事長、書記長原則上由一名新潮流系、一名非新潮流系人選搭配產生。

立法院第10屆第2會期於去年9月18日開議，民進黨團幹部人選卻陷入難產，原本預計最晚在當天就要出爐的黨團三長人選，也因派系角力而協調未果，直到9月25日才確定由鍾佳濱禮讓莊瑞雄接掌書記長，幹事長則由陳亭妃禮讓鄭運鵬續任。

據了解，柯建銘當時屬意由時任幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱續任，不過陳亭妃、莊瑞雄也有意爭取，柯建銘在黨團大會中提議，黨團幹部的任期可由半年的1個會期調整為一年的2個任期，讓幹部能夠更熟悉黨團的運作模式，因此規劃由鄭運鵬、鍾佳濱繼續擔任一個會期，待到第3、4會期再由陳亭妃、莊瑞雄出任幹事長及書記長。

對此，民進黨團9月25日再度召開黨團大會，確定由鍾佳濱禮讓莊瑞雄接掌書記長，幹事長則由陳亭妃禮讓鄭運鵬續任，並且在當天達成共識，往後幹事長、書記長採一名新潮流系、一名非新潮流系人選搭配產生。

▲▼民進黨召開美豬相關議題記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨團於上會期建立機制，幹事長、書記長由1新系＋1非新系搭配出任。（圖／記者宋良義攝）

立法院第10屆第3會期將於2月1日起開始，民進黨團年初便發文給黨團立委，請有意願擔任黨團幹部的成員，在1月15日下午5時前回傳問卷，以利後續協調及相關事宜處理。經統計，幹事長有立委陳亭妃、劉世芳、許智傑登記角逐；立委羅致政、陳歐珀、吳思瑤則分別登記參選書記長。

民進黨團29日上午召開黨團大會，商討黨團幹部人選事宜，經過黨團成員討論定調，幹事長、書記長採一名新潮流系、一名非新潮流系人選搭配產生，確定由劉世芳接掌幹事長、羅致政擔任書記長。

劉世芳表示，下會期雖然沒有預算要處理，但是要處理修憲相關議題，整體還是希望回應國人對憲政改革的期待，因此下會期需要相當多的協商與溝通，民進黨團會盡力處理這方面的問題。

劉世芳指出，有關修憲委員會的組成與提案，理念不只是針對國人，當中的重責也與外交部、陸委會有關，這都是需要慎重面對的部分，因此她認為相當重要。

羅致政則說，整個民進黨團是一個團隊，黨團幹部在對外說明、對內溝通都扮演很重要的角色，也是黨政之間的協調，自己將理性與在野黨溝通 ，也希望下會期朝野能夠理性地進行議事攻防。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨數次杯葛總質詢,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,柯建銘坐鎮主席台指揮。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委莊瑞雄、陳亭妃上會期皆有意爭取黨團幹部。（圖／記者李毓康攝）

柯建銘表示，相信在新任幹事長劉世芳、書記長羅致政交接後，民進黨團的戰力絕對一樣十足，也感謝前任幹事長鄭運鵬、前任書記長莊瑞雄、前任副幹事長蘇巧慧、郭國文、前任副書記長何志偉、黃世杰一起並肩作戰，讓上個會期在疫情、美豬美牛的衝突之下，還是通過一百多項法案。

柯建銘指出，當中包括紓困預算、前瞻基礎建設第三期預算、中央政府總預算，以及開放美豬美牛相關議題，「這是非常硬戰的一會期」。

柯建銘也提及，尤其感謝一年來配合度最高的鄭運鵬，雖然有參選桃園市長的壓力，一方面要經營選區，一方面還要配合黨團運作，卻從不缺席任何朝野協商及內部討論的會議，週末還常被他叫到台北開會，卻毫無怨言、任勞任怨，「壓榨到最後一刻，既甘心卻又不忍，實不得不也，深深一鞠躬表示感謝與歉意」。

柯建銘強調，他要再次感謝一年以來，所有黨團同仁的努力與配合，並且預告民進黨團還要再戰下會期。

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關鍵字：

立法院民進黨團柯建銘劉世芳羅致政

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