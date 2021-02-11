男童霸凌同學「掐脖狂毆」！伸腳猛踹：我是你爸　下秒被打到耳聾

▲惡霸男童被其他學童的家長搧了巴掌，結果耳朵聾了，培訓機構負責人還原狀況。（圖／翻攝《芒果都市》）



記者柯振中／綜合報導

湖南省長沙市的英語培訓機構發生霸凌事件，10歲的男童小宇（化名）遭一名家長搧巴掌，導致左耳失去聽力，至今仍未恢復，氣得小宇的家長準備提出告訴。沒想到，真相曝光後，案情大逆轉，所有網友都留言力挺搧耳光的家長。

綜合陸媒報導，小宇1月16日在培訓機構的教室裡，遭到同學小寶（化名）的媽媽搧耳光，導致當場連退了好幾步，回家後聽力仍沒有恢復。

小宇的媽媽得知狀況，立刻帶著孩子到醫院檢查，發現是「左耳極重度感音神經性聾」，加上培訓機構處理態度消極，氣得將事件向媒體曝光。

小宇的媽媽說，當時接到老師的消息，兒子與小寶打架、爭執，因此趕往培訓機構，準備介入處理。但是小寶的媽媽先行到場，接著搧了小宇巴掌，小宇也不甘示弱，回踹了一腳。

▼小寶的媽媽衝上前，打了小宇一巴掌。（圖／翻攝《芒果都市》）



小宇的媽媽相當生氣，男孩調皮相當正常，但不管怎樣，有話可以好好說，可以找老師溝通，也可以找他們協調，就是不該動手打人。

對此，小寶的媽媽則還原當時的狀況，這並非一般的打鬧，而是校園霸凌，雖然她的行為的確比較衝動，但也不是很後悔。

小寶的媽媽解釋，家裡只有她與小寶相依為命，小宇得知這個消息，不斷挑釁小寶「快叫我爹、快叫我爸、兒子兒子快叫爸」，讓缺乏安全感的兒子更加不安。

小寶的媽媽一氣之下，搧了小宇一巴掌洩憤，沒想到會造成這麼嚴重的後果，但小宇的行為，仍讓她感到氣憤，「非常非常令人氣憤，那種好囂張，就是那種『咋了，咋了，我就打了』，一聲對不起什麼的，就是一點點反思都沒有。」

▼小寶的媽媽還原當時的過程，依然相當氣憤。（圖／翻攝《芒果都市》）

此外，依據小寶媽媽提供的影片畫面，當時小宇上前挑釁，小寶完全沒有還手，接著小宇得寸進尺，出手毆打小寶的頭部，還伸腳狂踹小寶的腹部，畫面十分兇殘。

目前小宇的傷勢還在鑑定，當地公安機關、街道機關也已經介入處理，小寶的媽媽也願意承擔法律責任，詳情仍在調查。

眾多網友看完回應，忍不住留言力挺小寶的媽媽，「看了之前的視頻就能理解這位媽媽的行為了，也能想像的出那個孩子有多氣人。擱哪個家長都得忍不住吧」、「小宇太狠了，我怕我是家長也會動手的，噴我吧，我思想不夠端正」、「剛看大人打小孩耳光的時候覺得這家長太過了，後來看到小孩子打架的視頻，真覺得打少了。」