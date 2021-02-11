國土計畫法、萊豬表決屢唱反調　林淑芬遭封民進黨「永遠的孤鳥」

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

政府去年宣布含有萊克多巴胺的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會去年12月24日審查9項相關的行政命令時，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等3人發生跑票行為，遭民進黨送交中評會處理。事實上，林淑芬過去多次與民進黨意見唱反調，遭封為「民進黨永遠的孤鳥」，卻是網友口中「民進黨的良心」。

行政院會於去年2月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，政務委員張景森24日在臉書表示「不修法不行，否則將是災難」，引來林淑芬痛批張景森「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」，事後更在多個民團召開記者會中怒嗆張景森，「政府自己要圈地、要開發，不用把人民拿出來當擋箭牌」。

隨後，立法院會在3月13日處理《國土計畫法》修正草案付委時，除了民進黨立委高嘉瑜在投票過程中贊同國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團主張，將政院版《國土計畫法》退回程序委員會，當天未按照黨團決議投票的立委還包括在場但棄權的林淑芬，以及遲到出席的楊曜，3人皆遭民進黨團開罰1萬元。

▲林淑芬與立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）



總統蔡英文去年8月28日拍板開放含萊克多巴胺豬肉、30月齡以上美國牛肉進口，林淑芬、劉建國當天除了缺席蔡英文的餐敘外，晚間隨即透過臉書表示，「美國不管民主黨還是共和黨執政都要我們吞瘦肉精」，台灣不論民進黨還是國民黨上台都說管制不開放造成貿易阻礙，要求立刻公布台灣食用瘦肉精豬肉的風險評估報告。

立法院會去年12月24日處理攸關9項攸關萊豬的行政命令時，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，但劉建國、江永昌、林淑芬等3人選擇棄權，拒絕為美豬美牛政策背書，經民進黨團召開黨團大會，針對3人祭出停權3年的處分，外加每人罰款3萬元。

對此，民進黨秘書長林錫耀1月13日在中常會中提到，將把林淑芬、劉建國、江永昌送交中評會處理，民進黨中評會原定1月28日開會處理此事，去礙於高雄市議會召開臨時會，中評會主委、高雄市議員康裕成無法北上，因此會議延期至2月8日開會討論處理。

不過，民進黨中評會8日開會時，立委、中評委陳明文質疑程序問題，認為黨團當初的公文語意不清。由於程序問題，再加上當事人均未到場，中評會討論並無結論，有待農曆年後再討論。

此外，林淑芬還曾經於2016年針對《勞動基準法》、2017年針對《礦業法》與民進黨團鬧內鬨，分別遭同黨立委吳秉叡痛批「裝睡的人叫不醒」，以及與時任立委林靜儀互嗆「妳最好站出來找我辯論一下說清楚，不用老是指著人民的鼻子教訓人民」。

林淑芬為現任新北市第二選舉區（五股、蘆洲、三重16里）立委，自從25歲當選並連任兩屆台北縣議員後，連續擔任五屆立法委員至今，是民進黨在新北市最資深的一席立委，並兩度取得全市最高票。

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