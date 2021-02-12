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海苔、海茸都是食用藻類分不清差別！專家揭「海帶9成來自大陸」

▲▼海帶。（圖／金門水產試驗所提供）

▲海帶天然曝曬。（圖／金門水產試驗所提供）

記者許展溢／台北報導

豆腐味噌湯和紫菜蛋花湯等料理都一定會加上海苔、海帶芽等藻類，但許多人分不清楚差別到底在哪，農委會特別整理出食用藻類，包括海苔、海帶芽、海帶根、海茸、海帶，都是許多料理常出現的食材，野生採摘或人工養殖都有，各有特色，但國內九成以上都來自大陸。

農委會先是介紹海苔（長葉紫菜），科別「紅藻門」，分布於台灣北部及東北角潮間帶，也是澎湖主要的養殖藻類，長葉紫菜常被乾燥加工做成海苔，最推薦的料理是紫菜蛋花湯。接著是海帶芽和海帶根（裙帶菜）科別「褐藻門」，生長於溫帶海域潮間帶之礁石上，台灣的裙帶菜都是進口，海帶芽為裙帶菜的波浪葉狀部位，常以乾燥方式包裝保存販售。海帶根則是柄的部位，較常見於傳統市場，推薦料理是涼拌海帶根、海帶芽豆腐味噌湯。

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▲▼海帶。（圖／金門水產試驗所提供）

▲▼海帶切絲（上）、汆燙後的海帶（下）。（圖／金門水產試驗所提供）

▲▼海帶。（圖／金門水產試驗所提供）

農委會表示，海茸（叢梗藻），科別褐藻門，生長於冷溫帶至接近極區海域，因切割泡水後成螺旋狀，已非完整藻體，故台灣市場販售的海茸，主要均由國外進口，推薦料理為塔香海茸。最後海帶（褐藻門），農委會指出，分布於溫帶、暖溫帶海域，並依海水透明度與地形呈自然垂直分布，不耐高溫與裸露出水面，金門與馬祖海域皆有人工培養，進口的海帶則多加工製成海帶絲或海帶結，推薦料理是醬滷海帶。

▲▼海帶。（圖／金門水產試驗所提供）

▲金門養殖戶海上採收。（圖／金門水產試驗所提供）

金門水產試驗所補充說明，金門生產的海帶，與市面上販售的海帶差異甚大，國內的海帶99％都是進口貨（九成以上來自大陸，少部分來自日本與韓國），且大部分都是使用食品級化學藥劑或鹽水泡發製成，而金門海帶，生鮮無添加人工色素與浸泡化學藥劑，亦送檢符合SGS食品安全規範，根據相關醫學研究指出，海帶營養價值高，能補充人體所需營養。

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