台灣首次將蠶寶寶吃的桑葉製成「香鬆」　膳食纖維較牛蒡高3.5倍

▲苗栗場表示，桑葉含有許多對人體有益的成分，包含蛋白質、多種胺基酸等機能性成分。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣首創將桑葉做成香鬆，苗栗農業改良場今（29日）指出，利用蠶寶寶吃的桑葉，研發「桑香鬆」產品，結合桑葉香氣及海苔酥脆口感，推出兼具機能性與美味的新奇食品。由於桑葉富含多醣類、多酚、類黃酮、生物鹼及多種胺基酸等機能成分，近年來逐漸為國際保健市場關注，膳食纖維較牛蒡高3.5倍，較一般海苔香鬆高2.4倍，少糖、減鈉和低碘。

苗栗場場長呂秀英說，桑葉含有許多對人體有益的成分，包含蛋白質、多種胺基酸、多酚化合物、類黃酮及可溶性醣類等機能性成分，在傳統藥典及現代醫學研究多有記載，是常見的藥食同源植物，是台灣第一次將桑葉做成食品技術。尤其，忙碌的現代人因生活習慣及飲食，引發甲狀腺機能亢進、三高及心血管疾病等代謝症候群患者日與增加，為滿足這些族群對於香鬆食品的需求，苗栗場特別開發「桑香鬆」，以富含機能性的桑葉，取代一般市售香鬆產品添加的含碘海苔。

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▲農委會研發機能性桑香鬆產品問世。



呂秀英表示，桑葉機能特色食品較發達的國家如日本、大陸，目前推出相關產品多為烘乾桑葉茶，品項與口味較單一。苗栗場自107年起積極進行桑葉機能成分的研究與產品開發，108年成功推出三種風味GABA桑葉茶，廣受市場青睞。本次首度發表將桑葉應用於食品調料的新技術，為桑葉的嶄新應用，展現桑葉產品領先國際的多元發展成果，預期為產業帶來新走向。

苗栗場說明，桑香鬆的製作技術是在採摘新鮮桑葉後，需以瞬間殺菁的方式，以保留桑葉原味與香氣，再透過中低溫烘烤，呈現海苔酥脆口感。並經由多次配方組合，調和出少糖、減鈉且低碘的成品。另外，桑香鬆產品無人工添加物，而以添加枸杞的天然甜味來取代一般市售香鬆產品內加的砂糖或人工糖精，且每100公克的膳食纖維含量高達17.7克，較一般海苔香鬆高2.4倍，是牛蒡的3.5倍、燕麥的2.1倍。

▲▼苗栗場強調，桑香鬆是首次以減糖、少鈉及低碘，富含多種機能成分與膳食纖維的香鬆產品。



台灣葉用桑葉產地主要有苗栗獅潭、南投、嘉義等，多用於養蠶、餵養動物或製作桑葉茶等銷售，苗栗場提到，一般桑葉多取自山區野生桑或廢棄桑園的桑葉製成，未特別選育高機能性品種或經由專業栽培，品質與風味較難掌握。苗栗場研究桑樹栽培迄今超過110年，已有完整的栽培管理技術，近年來更導入友善耕作方式生產桑葉，使桑葉轉型成為可供人類食用具健康訴求的桑葉機能性產品，除延續108年底研發的GABA桑葉茶，今日又發表桑香鬆技轉產品，創新的栽桑加值利用，顛覆了消費者對桑葉舊有的印象，值得民眾嘗鮮體驗。

苗栗場強調，目前市售香鬆產品以調味為主，尚無「機能性」香鬆產品，桑香鬆是首次以減糖、少鈉及低碘，富含多種機能成分與膳食纖維的香鬆產品，符合現代人追求健康及美味的飲食趨勢，可望成為市場新寵。該技術轉移以食品加工業、農會及產銷班等為推廣對象，期望產業共同發展桑葉多元加值利用，發揮創新價值與增加農民收入，該技術預期技轉案簽約後1年內即有相關產品上市，供消費者選購。