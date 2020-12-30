童年吃海苔正確SOP！網忍不住「1反射動作」笑翻：用撕的都是亂搞

▲吃海苔的樂趣在於吃之前拍一下。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

很多人小時候都吃過隨身包海苔，薄脆口感與微甜醬汁深受大人小孩喜愛，但最難忘的其實不是味道，而是「拆海苔包裝」的方式！一名爸爸表示，日前老婆餵兒子吃人生中第一口海苔，但對方拆包裝的方式完全錯誤，他看到的當下立即糾正，「我不信只有我這樣吃過！」

這位爸爸在臉書社團「爆怨公社」表示，兒子第一次吃海苔，他在旁邊目睹老婆拆包裝全過程，對方直接從邊角撕開塑膠膜，當下他馬上阻止對方，並激動地說「妳要教他用拍的打開啊！這樣才有童年回憶啊！」老婆聽了卻一頭霧水，小時候都是撕開包裝吃，從來沒用「拍」的開過。

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▲拍過的海苔特別好吃。（圖／翻攝自爆怨公社）



這篇文吸引超過4500人朝聖，網友全共鳴地說，吃這種隨身包海苔就是要用拍的，空氣擠壓會把包裝撐出一開口，小時候都很享受吃之前用力拍海苔的樂趣，「不拍怎麼吃」、「必須拍才會好吃」、「我也教我女兒拍一下欸」、「一定要拍，不拍不吃」、「用拍的才正確！那些包裝用撕的都是亂搞」、「一定要拍一下的啊！然後拍不開再默默撕開」、「這是吃海苔的SOP啊！」

網友也提到，這和去吃喜酒時開濕紙巾有異曲同工之妙，同樣都是充氣包裝，雖然可以用撕的打開，但童年印象最深刻的就是用拍的，空氣擠壓還會發出「啵」一聲，「跟開餐廳的濕紙巾一樣要拍一下」、「小時候一定要拍的啦！去KTV唱歌濕紙巾也要扭一圈，上下切一刀，放兩次鞭炮。」