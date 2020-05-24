超商三角飯糰「海苔不會軟」他驚問卦！網揭包裝小秘密：日本發明的

▲每次拆開三角飯糰，海苔口感都還是很脆。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

趕時間又肚子餓的時候，到超商買個三角飯糰是最方便又迅速的選擇。就有網友好奇在PTT的Gossiping板上表示，飯糰明明已經放在架上幾個小時，甚至一天以上，拆開來吃海苔卻還是脆的，但軍艦壽司的海苔卻很快就軟了，忍不住問卦「超商的三角飯糰海苔不會軟？」就有人點出維持脆度的小秘密就在「包裝」。

這位網友文中表示，有吃過超商三角飯糰的人都知道，包住飯的海苔明明超大一片，但飯糰放在架上幾個小時、甚至一天以上，拆開包裝後食用，入口時海苔卻還是脆的，還能聽到「卡滋卡滋」的聲音，「相比迴轉壽司上的軍鑑，他X的轉幾圈就開始軟，有沒有卦？」

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看到貼文後，馬上就有網友解答，「不是包裝的設計嗎」、「碰到飯不就軟了」、「包裝隔開海苔了」、「海苔跟飯糰是分開的啦，到底有沒有吃過」、「獨立包起來的啊，隔絕水跟空氣」、「你該不會從以前到現在，連隔開的塑膠都吃下去吧」、「記得是日本人發明的。」

另外，本站日前曾報導《飯糰冰了好硬！ 2秘訣復熱「重回Ｑ彈米」...專家曝賞味期限》，如果飯糰若沒有馬上吃完、拿去冰箱冰，米粒就變得很硬，口感跟風味也降低。食品技師張邦妮表示，如果想讓冰過的飯糰好吃一點，不管冷凍或冷藏，可利用微波爐加熱，且在微波容器上鋪一層沾濕的紙巾，讓飯糰保持水分不乾硬；也可以用烤箱加熱，使表面的海苔比較酥脆。