拉麵放海苔「濕掉很難吃」！　內行曝真正用意：喝湯很需要

▲很多人愛吃日式拉麵。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多日式拉麵上都會加一片海苔，不過單吃也不是，泡進湯裡也不是，一名網友就好奇提問，海苔就是要乾的吃，放在拉麵的碗上面超奇怪，「拉麵上的那片海苔存在的意義是啥？」貼文一出，立刻引發熱議，雖有不少網友歪樓回應，但也有內行人出面解惑，「吸油用的」、「解膩用的」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「拉麵上的那片海苔存在的意義是啥」為題丟出討論，多數人都比較喜歡吃又乾又脆的海苔，因為海苔一旦碰到水，「就整個輪起了」，咀嚼起來的口感完全不對。

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原PO認為，海苔就應該吃乾的，因此一直很納悶，為什麼拉麵的碗上總會放一片海苔，「有沒有拉麵上面那片海苔為何存在的八卦？」

▲很多拉麵上都會放一片海苔。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有內行人留言回應，「讓你各位喝湯喝到膩的時候解膩用的」、「解膩用，有的人很討厭就是了」、「吸油用的，怕太油膩」。也有人表示，「加片海苔感覺更高級，其實就只是個湯麵」、「海苔夾麵一口吃掉超讚」、「夾麵吃啊！明明就很好吃」、「純粹裝飾啦」。

此外，還有不少網友歪樓笑稱，「是麵吃完、喝完擦碗用的」、「擦嘴巴用的，你把它吃掉嗎」、「已結帳的標記，不然會忘了誰付錢了」、「擦嘴巴的啊」、「點綴用的」、「納是放在眉毛上面的裝飾」。