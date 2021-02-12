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企業送愛心！苗縣偏鄉國中小弱勢生「快樂上學吃早餐一整年」

▲苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，獲4家企業645萬元贊助，縣長徐耀昌特別頒發感謝狀表揚贊助企業的善心義舉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，獲4家企業645萬元贊助，縣長徐耀昌特別頒發感謝狀表揚贊助企業的善心義舉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，獲4家企業645萬元贊助，讓縣內21校405位偏鄉弱勢學生，整學年度上學日都有早餐吃，能有足夠體力進行一天的學習，縣長徐耀昌特別頒發感謝狀表揚贊助企業的善心義舉。

縣長徐耀昌表示，縣府為讓偏鄉的孩子們早上都能吃得溫飽，3年前率先全國推動快樂早餐計畫，獲得慈善團體及企業捐款響應，109學年度計有國格金屬科技、台灣中油、台電及慶福社會福利慈善基金會，分別贊助215萬、200萬、180萬及50萬元，讓更多偏鄉弱勢學生受惠。

▲▼縣長徐耀昌偕同教育處長邱廷岳頒發感謝狀感謝企業熱心捐助，造福偏鄉學子；通霄鎮烏眉國小學童也以直笛表演表達謝意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼縣長徐耀昌偕同教育處長邱廷岳頒發感謝狀感謝企業熱心捐助，造福偏鄉學子；通霄鎮烏眉國小學童也以直笛表演表達謝意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼縣長徐耀昌偕同教育處長邱廷岳頒發感謝狀感謝企業熱心捐助，造福偏鄉學子；通霄鎮烏眉國小學童也以直笛表演表達謝意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌指出，「一日之計在於晨」，早餐更是一天最重要的一餐，縣府推動學童快樂早餐計畫，結合學校及鄰近商家提供愛心早餐給弱勢學生，讓偏鄉的孩子不用餓肚子上學，更能集中精神念書及學習，感謝企業的愛心捐助，讓快樂早餐計畫得以延續。

這次接受捐贈的學校包含南庄、烏眉、三灣、大湖、西湖、鶴岡等國中、福興武術中小學及梅園、士林、象鼻、汶水、南庄、新開、坪林、五榖、福基、大湖、華興、海寶、育英國小龍騰分校及烏眉（含楓樹分校）等國小，整學年受惠人次預估可達8萬1000人次。

徐強調，縣府基於照顧弱勢學童及減輕清寒家庭負擔理念，每年編列6800萬預算，提供中低收入戶及家庭遭逢變故無力支付午餐的學童免費午餐補助；快樂早餐部分，特別感謝企業贊助，讓弱勢學童的早餐有平等的起跑點，更期盼更多有心有力的善心人士加入資助行列。

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