　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最難過年一家人！失智、重病、肢障+房被法拍　高雄少年董出手了

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝 )

者吳奕靖／高雄報導　

高雄億興企業股份有限公司年節前公司自辦《回饋社福過好年》活動，擴及高雄各區，依據各單位提出的需求，捐贈「慰問金＋年節禮金」每戶二千元、急難救助一萬至三萬元等，幫助田寮區中低收入戶以及邊緣戶共106戶、北區家扶中心急難家庭10戶、高雄市前鎮區明道里中低老人共42戶、高雄市大寮區個案以及社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會…等預計捐贈高達60萬以上。

大寮區公所黃伯雄區長表示，在大寮區接受捐助的其中個案，因爲本人失智、妻子患有心臟病、女兒又肢體障礙，一家生活很困苦，二老又只能依賴女兒照顧，前不久房子又被法拍，億興企業在獲知本區內有個需要急難救助的個案家庭，隨即趕在年前捐贈給予個案，真的很有愛心又造福社會。

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝 )

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝

田寮區公所李秋利區長表示，很感謝億興企業對本區內的中低收以及邊緣戶的照顧，見到億興企業的老闆如此的年輕又富有愛心，堪稱「年輕有為之青年」很值得學習令人尊敬，因此，公所為表達誠摯的謝意，也頒發感謝狀給億興企業。

億興企業自110年1月底開始捐贈至2月8日，也捐贈社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會過年便當餐費，於過年期間提供103位孩童以及62位扶養孩子的老人家，年前總共捐贈近500戶的家庭，整年度捐贈金額約1百萬左右，億興企業負責人不願出面受訪，僅低調表示，希望能讓受捐者能感受到滿滿的關懷之心，並祝福受捐者都能過個好年。

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝

▲▼億興企業捐助當天照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝 )

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
乾隆精力超旺「88歲納13歲嫩妹入宮」　身份是皇后孫女
快訊／30公斤「蘭嶼龍王鯛」遭獵殺　2男被抓喊誤捕
LINE新春拜年超實用免費貼圖　有7種快下載
老公只撐2分鐘「脫褲就結束」　陸嫩妻逃家：寧願單身一輩子
家電紙箱見「戴帽子頭像」方形圖！釣出內行人解密

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

記者實測「一拳超人訓練法」　連操3個月肌肉浮現不落髮！大家快練

最難過年一家人！失智、重病、肢障+房被法拍　高雄少年董出手了

知名百貨櫃姐超愛日系風成癮　上班前公館商圈偷攤商存貨塞包包

快訊／抓到人了！獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

「狼人殺」出局只能看戲　直播主開店大推「謀殺之謎」

重案回顧／色誘脫褲！狂女剪斷前夫「整副命根」沖掉　他慘剩1cm

幫你賣靈骨塔！10多人買殯葬產品「慘被榨乾」…集團海撈3千萬GG了

千萬超跑R8車主找「不想努力」單身小姐姐　IG破萬粉絲追蹤求兜風

年輕無懼！消防正妹康汶羽獲「鳳凰獎」　延續父親救人大愛

無主女孤魂正名6年卻無力遷葬　基隆警年前助殮葬伴父長眠

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

記者實測「一拳超人訓練法」　連操3個月肌肉浮現不落髮！大家快練

最難過年一家人！失智、重病、肢障+房被法拍　高雄少年董出手了

知名百貨櫃姐超愛日系風成癮　上班前公館商圈偷攤商存貨塞包包

快訊／抓到人了！獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

「狼人殺」出局只能看戲　直播主開店大推「謀殺之謎」

重案回顧／色誘脫褲！狂女剪斷前夫「整副命根」沖掉　他慘剩1cm

幫你賣靈骨塔！10多人買殯葬產品「慘被榨乾」…集團海撈3千萬GG了

千萬超跑R8車主找「不想努力」單身小姐姐　IG破萬粉絲追蹤求兜風

年輕無懼！消防正妹康汶羽獲「鳳凰獎」　延續父親救人大愛

無主女孤魂正名6年卻無力遷葬　基隆警年前助殮葬伴父長眠

醫拒開鴉片類藥物　美老翁怒持槍「衝診所掃射」釀1死4傷！

記者實測「一拳超人訓練法」　連操3個月肌肉浮現不落髮！大家快練

柯瑞客場4戰轟149分！勇士狂勝馬刺23分　柯爾不敢讓咖哩提前退場

過年電影懶人包！《角頭》《戀愛》《老婆》怎麼選？網推這部：好好哭

陸春晚今年保留部分觀眾席　演職員入場前全要採檢

最難過年一家人！失智、重病、肢障+房被法拍　高雄少年董出手了

不老刑警秒變蜘蛛人！搶救重大災難：熱血...莫名愉快的使命感

孕婦多休息少動防流產？原來大家都搞錯了　美國加拿大率先改變

外脆內Q的可麗露必吃　特搜3家隱身在傳統市場的甜點店

9年殺28人！街頭混混「練武」成殺人魔王…5名情婦甘願賣命

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

社會熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

少女搭笑傲飛鷹猝死！家屬求償三敗

古拉退團控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／砸6千萬搶賺防疫財　整櫃醫療手套變磚頭

女求助密醫　遭逼喝青草茶險失身

爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

愛上青梅竹馬...她1個月後輕生　家屬怒：被加工

即／國道3車連環撞！桃園塞2km變停車場

渣男痛毆孕妻1屍2命　法院重判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

ATM被掃光剩空機！網笑：為了新鈔紅包

ATM被掃光剩空機！網笑：為了新鈔紅包

今晚就是小年夜，民眾紛紛返鄉要跟家人團聚，過年的重頭戲就是「發紅包」環節，於是很多人趕在除夕前去兌換新鈔，準備連同心意一起包進紅包袋，不過，每年這個時候都像是在比賽，太晚去ATM的人只能撲空，不少人就哀嚎，住家附近的提款機都已經被領光了。

他拿單數紅包傻問「可退？」　網笑：我收

他拿單數紅包傻問「可退？」　網笑：我收

重大建設領頭補漲　房仲洩高雄中古屋這幾區最看好

重大建設領頭補漲　房仲洩高雄中古屋這幾區最看好

「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼

「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼

僑生寒假回不了家　華僑高中辦春節圍爐

僑生寒假回不了家　華僑高中辦春節圍爐

關鍵字：

捐助送暖紅包高雄億興企業田寮弱勢家庭

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

快訊／頑GAME突宣告解散！

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

30公斤「極巨化」龍王鯛被獵殺　蘭嶼鄉民炸鍋

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

快訊／1年前才辦婚禮！柴智屏女兒離婚：我們都盡力了

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面