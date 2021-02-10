最難過年一家人！失智、重病、肢障+房被法拍　高雄少年董出手了

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝 )

者吳奕靖／高雄報導

高雄億興企業股份有限公司年節前公司自辦《回饋社福過好年》活動，擴及高雄各區，依據各單位提出的需求，捐贈「慰問金＋年節禮金」每戶二千元、急難救助一萬至三萬元等，幫助田寮區中低收入戶以及邊緣戶共106戶、北區家扶中心急難家庭10戶、高雄市前鎮區明道里中低老人共42戶、高雄市大寮區個案以及社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會…等預計捐贈高達60萬以上。

大寮區公所黃伯雄區長表示，在大寮區接受捐助的其中個案，因爲本人失智、妻子患有心臟病、女兒又肢體障礙，一家生活很困苦，二老又只能依賴女兒照顧，前不久房子又被法拍，億興企業在獲知本區內有個需要急難救助的個案家庭，隨即趕在年前捐贈給予個案，真的很有愛心又造福社會。

▲▼捐助後，受贈單位與億興企業開心合影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝 )

田寮區公所李秋利區長表示，很感謝億興企業對本區內的中低收以及邊緣戶的照顧，見到億興企業的老闆如此的年輕又富有愛心，堪稱「年輕有為之青年」很值得學習令人尊敬，因此，公所為表達誠摯的謝意，也頒發感謝狀給億興企業。

億興企業自110年1月底開始捐贈至2月8日，也捐贈社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會過年便當餐費，於過年期間提供103位孩童以及62位扶養孩子的老人家，年前總共捐贈近500戶的家庭，整年度捐贈金額約1百萬左右，億興企業負責人不願出面受訪，僅低調表示，希望能讓受捐者能感受到滿滿的關懷之心，並祝福受捐者都能過個好年。

▲▼億興企業捐助當天照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝 )