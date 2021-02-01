力挺打火兄弟　企業準備30桌桌菜提前為消防人員打氣

▲福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，由消防局副局長楊宗林（右）代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各式災害發生使得消防人員疲於奔波，福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，感佩消防人員為民付出的精神下，主動提出在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，1日由消防局副局長楊宗林代表受贈，並頒致贈感謝狀，感謝其慈心善舉。

每當消防分隊救災的警鈴響起，不管多晚的夜消防人員總是挺起精神，迅速趕往現場為民眾服務，尤其遇到火災緊急趕往現場救援時，每每看到消防人員不畏危險與艱難，在火場中來回穿梭救人與打火的身影，著實令人敬佩，在近期仁德區工廠火災，恰巧遇到1月19日「119消防節」深夜發生火警，消防人員為了救火累倒在地上休息的那一幕，讓福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥看了十分不捨，於是決定以自家拿手菜回饋消防弟兄，讓消防弟兄在過年前夕，除感受到食材的溫度外，也溫暖消防人員的心。

福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館這次共準備7道店內招牌，分別是牛犇轟隆慶豐年（含烏魚子卷、烤鴨、和風小卷、花雕雞）、鹽焗海大蝦、港式佛跳牆、京蔥花椒煨虎掌、翡翠福菜金元寶、蓮子鮑魚米糕、葡式蛋塔等，每樣都是店內熱門商品，謝董事長也很貼心，每道食材都直接在店內加熱過，以熱食直接送到消防分隊，讓打火弟兄可以直接享用，身心都得到飽足與溫暖。

台南市長黃偉哲表示，這幾年他與市府團隊的努力下，持續推動提升消防人員救災裝備，凡舉採購第2套高規格消防衣、建立消防衣維修與清洗機制、採購肌力訓練器材、空氣呼吸器個人化裝備推動等，這些都是讓我們消防弟兄在救災上可以更安全，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，有好的裝備並建立完善的救災機制，才能讓消防弟兄可以在救災上更加無後顧之憂。

台南市消防局局長李明峯表示，在民間有許多像謝董事長這樣的善人願意付出行動實際關懷消防弟兄，在政府行政機關，有黃偉哲市長如此重視與關懷消防弟兄的長官，民間與政府機關資源雙雙挹注，才造就台南市的消防弟兄，都覺得能為台南市民服務是一種莫大的榮耀，未來台南市政府消防局仍秉持為民服務的精神努力不懈，才不會辜負市民與市長對消防弟兄的疼愛。

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