　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

力挺打火兄弟　企業準備30桌桌菜提前為消防人員打氣

▲福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，由消防局副局長楊宗林代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，由消防局副局長楊宗林（右）代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各式災害發生使得消防人員疲於奔波，福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，感佩消防人員為民付出的精神下，主動提出在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，1日由消防局副局長楊宗林代表受贈，並頒致贈感謝狀，感謝其慈心善舉。

▲福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，由消防局副局長楊宗林代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每當消防分隊救災的警鈴響起，不管多晚的夜消防人員總是挺起精神，迅速趕往現場為民眾服務，尤其遇到火災緊急趕往現場救援時，每每看到消防人員不畏危險與艱難，在火場中來回穿梭救人與打火的身影，著實令人敬佩，在近期仁德區工廠火災，恰巧遇到1月19日「119消防節」深夜發生火警，消防人員為了救火累倒在地上休息的那一幕，讓福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥看了十分不捨，於是決定以自家拿手菜回饋消防弟兄，讓消防弟兄在過年前夕，除感受到食材的溫度外，也溫暖消防人員的心。

福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館這次共準備7道店內招牌，分別是牛犇轟隆慶豐年（含烏魚子卷、烤鴨、和風小卷、花雕雞）、鹽焗海大蝦、港式佛跳牆、京蔥花椒煨虎掌、翡翠福菜金元寶、蓮子鮑魚米糕、葡式蛋塔等，每樣都是店內熱門商品，謝董事長也很貼心，每道食材都直接在店內加熱過，以熱食直接送到消防分隊，讓打火弟兄可以直接享用，身心都得到飽足與溫暖。

▲福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，由消防局副局長楊宗林代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，這幾年他與市府團隊的努力下，持續推動提升消防人員救災裝備，凡舉採購第2套高規格消防衣、建立消防衣維修與清洗機制、採購肌力訓練器材、空氣呼吸器個人化裝備推動等，這些都是讓我們消防弟兄在救災上可以更安全，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，有好的裝備並建立完善的救災機制，才能讓消防弟兄可以在救災上更加無後顧之憂。

▲福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥，在過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，由消防局副局長楊宗林代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，在民間有許多像謝董事長這樣的善人願意付出行動實際關懷消防弟兄，在政府行政機關，有黃偉哲市長如此重視與關懷消防弟兄的長官，民間與政府機關資源雙雙挹注，才造就台南市的消防弟兄，都覺得能為台南市民服務是一種莫大的榮耀，未來台南市政府消防局仍秉持為民服務的精神努力不懈，才不會辜負市民與市長對消防弟兄的疼愛。

甩開痘痘煩惱
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
這群人展瑞新年投震撼彈　「刪光49萬人IG貼文」長文曝心聲
Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　重判下場出爐
30歲台男澳洲跳水重傷恐癱　醫藥費破百萬家屬求援
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台　陳時中回應了
LIVE／10萬劑輝瑞疫苗將抵台　陳時中親上火線說明
快訊／緬甸軍方宣布進入緊急狀態
51歲周傳雄上大陸選秀「評審才22歲」　網傻：瞎胡鬧的水平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台水六區處食品安全講座　共創「食」在安心優質環境

找工作過好年　台南永康就業中心年前徵才提供逾千職缺

台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接　方仰寧：保障人權依法行使職權

國道1號南向312.9公里處發生追撞車禍　幸無人員傷亡

力挺打火兄弟　企業準備30桌桌菜提前為消防人員打氣

台南安南區民宅傳火警 　防火巷雜物起火延燒前議員吳清遊全家及時脫困

新北汐止自強市民活動中心啟用　參與式預算融入在地特色

溪北交通轉運中心助攻經濟發展　交通局：2022年完成可行性評估

桃園復興光華地區崩塌變位加速　水保局邀專家學者現勘

生命和平大學冬季實驗學校圓滿　靈鷲山：倡導靈性生態愛地球

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

台水六區處食品安全講座　共創「食」在安心優質環境

找工作過好年　台南永康就業中心年前徵才提供逾千職缺

台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接　方仰寧：保障人權依法行使職權

國道1號南向312.9公里處發生追撞車禍　幸無人員傷亡

力挺打火兄弟　企業準備30桌桌菜提前為消防人員打氣

台南安南區民宅傳火警 　防火巷雜物起火延燒前議員吳清遊全家及時脫困

新北汐止自強市民活動中心啟用　參與式預算融入在地特色

溪北交通轉運中心助攻經濟發展　交通局：2022年完成可行性評估

桃園復興光華地區崩塌變位加速　水保局邀專家學者現勘

生命和平大學冬季實驗學校圓滿　靈鷲山：倡導靈性生態愛地球

做空GameStop大賠5500億！外媒曝「法人未投降」　融券升29%

德國「晶片研發」為何慘輸台灣？網揭1關鍵太致命：不是做不出來

「愛神」洛夫宣布與超模女友訂婚　詹姆斯第一時間獻祝福

熱火第9人被隔離？　「英雄哥」自爆室友確診被列觀察

趙少康：總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神

新冠疫苗「少量進口」無法透露？　陳時中回應！

快訊／TOYOTA橫掃前4名！1月新車銷量出爐　冠軍不意外是它

最美海景公園輕豪宅　圓夢成家不是夢

高鐵凌晨釋出47萬個「春節自由座」　對號座訂票情況曝

曾文鼎揮肘遭重罰！　罰款25000元、禁賽1場

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

台南市自駕公車沙崙線2月免費試乘

花蓮新社家犬離奇死亡　疑遭投毒 警鎖定1男

台南蜜棗外銷日本突破去年總銷量

桃園復興光華地區崩塌變位加速　水保局邀學者現勘

台南安南區民宅傳火警

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

「搶劫！現金、草莓我都要！」防搶演練逼真有趣

企業準備30桌桌菜提前為消防人員打氣

市府緊急下令：台南甜點節喊卡！

台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接

國道1號南向312.9公里處發生追撞車禍

新北惜食分享推出年節優惠　年菜禮盒樣樣都有

溪北交通轉運中心　交通局：2022年完成可行性評估

更多熱門

相關新聞

成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉

成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉

新冠疫情席捲全球，改變了許多生活型態，企業的選才標準是否因此也出現改變？《遠見》今（28）日公布「2021企業最愛大學生排行榜」，成大奪下七連霸、台大蟬聯亞軍，排名第三、四及五分別為台科大、清大及交大。其中，中正首度衝進前十名，而同樣位在中部的逢甲大學一舉奪下私立最高名次，排名第11。

暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

青溪國中替醫護打氣！暖句曝光

青溪國中替醫護打氣！暖句曝光

全台最熱搜10大桌菜餐廳排行

全台最熱搜10大桌菜餐廳排行

不畏部桃列紅區！連鎖業者直送120份早餐

不畏部桃列紅區！連鎖業者直送120份早餐

關鍵字：

打火兄弟企業桌菜消防人員打氣

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

歐陽娜娜機場出事！遭詭異男子拉扯頭髮

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面